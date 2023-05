Russische paniekstemming over strijd in Bachmoet

Ja, we zijn lokaal aan het winnen, maar laten we niet overdrijven. De Oekraïense legerwoordvoerder onderminister van defensie Hanna Maljar heeft vrijdag laconiek gereageerd op paniekerige berichten door Russische militaire bloggers en huurlingenbaas Jevgeni Prigozjin, die melden dat Oekraïne aan zijn lente-offensief is begonnen. Het Oekraïense leger is zo’n twee kilometer opgerukt in de omgeving van Bachmoet, zei Maljar.

Betrouwbare, onafhankelijke informatie over wat zich aan het front afspeelt is schaars. Maar volgens Prigozjin, baas van het Russische huurlingenleger Wagner, heeft het Russische leger zowel ten noordwesten als ten zuidwesten van Bachmoet de aftocht geblazen. “De flanken verkruimelen”, zegt hij op zijn Telegramkanaal, en nu ontrolt zich in Bachmoet ‘het ergste van de voorspelde scenario's’.

Oekraïne zou bezig zijn om zijn huurlingenleger te onsingelen. Wagner was sinds afgelopen zomer ten koste van zware verliezen voetje voor voetje vooruit gekropen in Bachmoet. Dat tij lijkt zich nu te keren, volgens Prigozjin niet alleen omdat het reguliere leger hem in de steek laat, maar ook omdat de legerleiding opzettelijk veel te weinig munitie levert aan Wagner. Het Kremlin zegt dat het leger zich heeft gehergroepeerd. Maar wat feitelijk gebeurt, zegt Prigozjin, ‘heet helaas ‘vluchten’, niet ‘hergroeperen’.”

Volgens het Russische ministerie van defensie heeft het Russische leger Oekraïense aanvallen over een front van honderd kilometer lengte ten noorden van Bachmoet weerstaan. Paniekerige berichten van Russische militaire bloggers over doorbraken, en de risico’s van Oekraïense opmarsen richting de Russische grens spreekt het ministerie tegen: “De individuele verklaringen op Telegram weerspiegelen de werkelijkheid niet.”

Lees ook:

Met één lente-offensief zal Oekraïne zich niet bevrijden

Dat Oekraïense voorjaarsoffensief, komt dat nou nog? Misschien is het al begonnen.