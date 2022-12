Russische oppositiepoliticus Jasjin de cel in na het vertellen van de waarheid

Het was een knap staaltje orwelliaanse rechtsleer vrijdagmiddag in de rechtbank in Moskou waar de prominente Russische oppositiepoliticus Ilja Jasjin werd veroordeeld tot achtenhalf jaar cel. Zijn veronderstelde misdaad: het ‘verspreiden van nepnieuws’ over de Russische strijdkrachten. In werkelijkheid berichtte de Kremlincriticus acht maanden terug over de gruwelijkheden en oorlogsmisdaden die zich eerder dit jaar voltrokken in Boetsja, een voorstad van Kiev die aan het begin van de Russische invasie in Oekraïne door Moskou werd bezet.

Tijdens een livestream op videoplatform YouTube gaf het voormalig lid van de Moskouse gemeenteraad in april commentaar op hoe Russische soldaten in de beginweken van de oorlog de bewoners van Boetsja mishandelden en vermoordden. In de dagen voordat Jasjin online zijn afkeer uitte over de verschrikkingen, kwamen er talloze beelden naar buiten over de slachting die daar plaats had gevonden gedurende de Russische bezetting in maart dit jaar.

Zowel lokale onderzoekers, internationale media en ngo’s kwamen na de bevrijding van Boetsja al snel tot de conclusie dat de Russische bezetter er oorlogsmisdaad op oorlogsmisdaad stapelde. Uit nauwgezet onderzoek kwam naar voren dat er bij het bloedbad 458 mensen om het leven kwamen, onder wie talloze kinderen en vrouwen. Zeker 419 van de slachtoffers werden in het voorstadje van Kiev doodgeschoten, doodgeknuppeld of doodgemarteld.

De 39-jarige Jasjin deelde de Russische oorlogsmisdaden op zijn YouTube-kanaal met ruim 1,3 miljoen abonnees, wat in juli tot zijn arrestatie leidde. Volgens justitie zou de bondgenoot van de vorig jaar eveneens veroordeelde Russische oppositieleider Aleksej Navalny zich schuldig hebben gemaakt aan het verspreiden van nepnieuws over het Russische leger. De openbaar aanklagers meenden dat Jasjin daarmee ‘aanzienlijke schade toebracht aan Rusland’.

Draconische nieuwe wetgeving

Jasjin is de eerste oppositiepoliticus die wordt veroordeeld onder nieuwe wetgeving die het Russische parlement vlak na het uitbreken van de oorlog aannam. Onder deze draconische regels is het onder meer verboden om de Russische strijdkrachten in ‘diskrediet te brengen’ en ‘nepnieuws’ over de oorlog te verspreiden.

Ondanks de militaire censuur en repressie weigerde Jasjin als een van de weinige critici van het Kremlin Rusland te verlaten. En dus hoorde hij vrijdag zijn vonnis met zijn typische opgewekte houding en zelfvertrouwen aan. Vanuit zijn glazen kooi in de Moskouse rechtbank gebaarde hij naar de aanwezigen in de zaal dat ze moesten glimlachen.

Direct na het vonnis meldde voormalig Moskou-correspondent van de BBC Sarah Rainsford op Twitter over de veroordeling: ‘Ilja Jasjin is zojuist veroordeeld tot achtenhalf jaar gevangenis, omdat hij het aandurfde de waarheid te vertellen over de oorlog in Oekraïne’.

Jasjin zelf onderging de veroordeling gelaten. Maandag deed hij tijdens zijn slotpleidooi al zijn zegje toen hij zich direct tot president Poetin wendde. “Honderdduizenden van onze burgers hebben het land verlaten, omdat ze niet willen moorden of niet vermoord willen worden. Mensen vluchten voor u, meneer de president. Ziet u dat niet?”, richtte hij zich tot de dictator om er even later een oproep aan toe te voegen.

“Hoewel mijn woorden waarschijnlijk klinken als een roepende in de woestijn, wil ik u, meneer Poetin, oproepen om deze waanzin direct te stoppen. Onthoud dat elke dag in oorlog neerkomt op nieuwe doden. Het is genoeg!”.

