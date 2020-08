'Russische oppositieleider Navalny op intensive care na vergiftiging'

De bekendste oppositiepoliticus van Rusland, Aleksej Navalny, is volgens zijn woordvoerder vergiftigd en daardoor op de intensive care terecht gekomen. De oppositiepoliticus, die uitgesproken kritisch is over president Vladimir Poetin, zou ziek zijn geworden aan boord van een vlucht van Tomsk naar Moskou. Navalny is bewusteloos, aldus de woordvoerder op Twitter.

Het vliegtuig heeft een landing gemaakt in de stad Omsk, waarop Navalny naar een ziekenhuis zou zijn gebracht en op de intensive care zou liggen. De woordvoerder zegt te vermoeden dat er gif in Navalny's thee is gedaan. "Het was het enige dat hij 's ochtends dronk. Artsen zeggen dat het gif door de hete vloeistof sneller werd opgenomen."

Volgens zijn woordvoerder werd de oppositieleider vorig jaar in de gevangenis ook vergiftigd. Navalny kreeg toen dertig dagen celstraf opgelegd wegens het oproepen tot een ongeautoriseerd protest. Hij werd toen vanuit de gevangenis met ernstige zwellingen in het gezicht en rode huiduitslag naar het ziekenhuis gebracht. "Blijkbaar deden ze nu hetzelfde met hem", aldus de woordvoerder.

Aleksej Navalny verwierf bekendheid als kritisch blogger en corruptiebestrijder in Rusland. Zijn populariteit groeide vooral dankzij zijn onthullingen van vermoede corruptie onder Russische hoogwaardigheidsbekleders, onder wie premier Medvedev. Een film die diens puissante rijkdom moest demonstreren werd via YouTube door meer dan twintig miljoen mensen bekeken. In 2018 riep Navalny op tot een boycot van de presidentsverkiezingen, nadat hij werd uitgesloten van de verkiezingen.

