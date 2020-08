Russische oppositieleider Navalny na vergiftiging op ic

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny is donderdagochtend met ernstige vergiftigingsverschijnselen opgenomen in een ziekenhuis in de Russische stad Omsk. Zijn woordvoerder Kira Jaramisj meldt dat de 44-jarige Navalny in coma aan de beademing op de intensive care ligt.

Navalny raakte buiten bewustzijn tijdens een vlucht van de Siberische stad Tomsk naar Moskou. Volgens een medepassagier ‘ging Navalny aan het begin van de vlucht naar het toilet en kwam hij niet meer terug’, zo valt te lezen op Instagram. Kort daarna ‘schreeuwde hij het uit van de pijn’ en maakte het vliegtuig een noodlanding op het vliegveld van Omsk.

Volgens Jaramisj is er sprake van opzettelijke vergiftiging. Zij meent dat iemand op het vliegveld iets in zijn thee heeft gedaan. Op Twitter schrijft ze dat de thee ‘het enige is dat hij ’s ochtends heeft gedronken’.

Ook de leidinggevende arts in het ziekenhuis van Omsk sprak in eerste instantie van een vergiftiging tegenover staatspersbureau Tass. Kort na zijn uitspraak arriveerden tientallen politieagenten in het ziekenhuis en sprak hij van de mogelijkheid van een ‘natuurlijke vergiftiging’. Volgens Jaramisj waren er toen al ‘meer politieagenten dan doktoren in het ziekenhuis’.

Onderzoek naar corruptie

Navalny was op weg terug vanuit het oosten van Rusland waar hij diverse Siberische steden afliep om lokale oppositiekandidaten een hart onder de riem te steken met het oog op de regionale verkiezingen. Volgende maand gaan bijna 40 miljoen Russen in achttien regio’s naar de stembus om lokale vertegenwoordigers te kiezen. Navalny verzet zich al jaren tegen regeringspartij Verenigd Rusland, die hij ooit bestempelde als ‘de partij van oplichters en dieven’.

Daarnaast verzamelde hij mogelijk nieuwe informatie voor een corruptieonderzoek naar lokale politici van Verenigd Rusland, zo meldt de nieuwssite Taiga.info. Navalny doet al jaren onderzoek naar corruptie onder hooggeplaatste Russische politici. Zijn anticorruptieorganisatie FBK legde in 2017 onder meer het vastgoedimperium van oud-premier Dmitri Medvedev bloot.

Volgens het hoofd van de juridische afdeling van de FBK, Vjatsjeslav Gimadi, bestaat er daarom “geen twijfel dat Navalny is vergiftigd vanwege zijn politieke positie en activiteit”.

Eerder was de oppositieleider ook al slachtoffer van diverse aanvallen. Zo gooide een belager in 2017 een groene, bijtende vloeistof over hem heen waardoor hij aan één oog gedeeltelijk blind raakte. Vorig jaar werd Navalny tijdens een korte celstraf nog met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Hij had huiduitslag en een gezwollen gezicht. Volgens de autoriteiten was er sprake van een allergische reactie, maar zelf vermoedde Navalny een vergiftiging. Daarnaast werd hij ettelijke keren opgesloten, veelal vanwege het organiseren van illegale protesten.

