Russische media stoken het vuurtje in Oekraïne verder op

Op de dag dat de Russische president Vladimir Poetin vanuit een ‘situation room’ in Moskou samen met zijn Wit-Russische bondgenoot Aleksandr Loekasjenko toekeek hoe het Russische leger testen uitvoerde met onder andere ballistische raketten, stapelden de berichten in de Russische media over de escalerende situatie in en rondom Oekraïne zich op.

Zo publiceerde het staatsmedium Sputnik zaterdagmiddag een vermeend Oekraïens aanvalsplan waarop te zien zou zijn hoe het Oekraïense leger een offensief wil starten tegen de zelfverklaarde pro-Russische volksrepublieken Donetsk en Loehansk in het oosten van het land.

Doel van het plan, dat naar verluidt werd onderschept door de inlichtingendiensten in de rebellengebieden, zou zijn om ‘het grondgebied van de volksrepublieken te ‘zuiveren’ van de Russischsprekende bevolking en haar ‘Rusland in te duwen’. Binnen 48 uur zou het Oekraïense leger zo de Russische grens bereiken.

Raketlancering van Rusland vandaag. Beeld EPA

Authenticiteit van berichten is niet te verifiëren

In het verlangde daarvan kwamen er zaterdagochtend via diverse Russische media berichten naar buiten over twee granaten die vanuit Oekraïne aan de Russische kant van de grens zouden zijn beland, niet ver van de grensstad Rostov aan de Don.

Ook bij deze berichten geldt dat de authenticiteit ervan met geen mogelijkheid valt te verifiëren. Slachtoffers vielen er niet bij het vermeende incident, maar voor het Russische Onderzoekscomité -de evenknie van de FBI- was het wel aanleiding om een onderzoek naar het voorval in te stellen, zo meldt de instantie op haar site.

In datzelfde Rostov aan de Don kwamen zaterdag talloze inwoners vanuit Donetsk aan, nadat de autoriteiten in de regio vrijdag ruim 700.000 bewoners van het gebied hadden opgeroepen tot een massale evacuatie. Op internet circuleerden beelden van voornamelijk ouderen, vrouwen en kinderen die bepakt en bezakt treinen en bussen instapten richting Rusland.

De gouverneur van Rostov aan de Don riep de noodtoestand in de regio af die om tien uur vanochtend inging. Volgens de gouverneur is dat nodig vanwege de grote aantallen vluchtelingen die in het gebied arriveren.

Oekraïense strijdkrachten zouden civiele infrastructuur beschieten

Ondertussen kwamen er vanuit de zelfverklaarde volksrepublieken zelf ook diverse berichten die de spanningen in en rondom Oekraïne voeden. Zo meldde het Russische nieuwsplatform RT dat een team van zijn journalisten onder vuur kwam te liggen in de regio en stelden de autoriteiten in Donetsk dat de situatie aan de frontlinie alleen maar verder verslechtert door een forse toename van de gewelddadigheden.

“Oekraïense strijdkrachten blijven civiele infrastructuur beschieten en de vreedzame bevolking van onze republiek terroriseren”, aldus Jedoeard Basoerin, een vertegenwoordiger van de pro-Russische separatisten.

Vrijdag meldden diezelfde autoriteiten dat een gaspijpleiding in Loehansk ontplofte na Oekraïense sabotage. Kort daarna volgde alweer het volgend bericht, dit keer over de explosie van de auto van rebellenleider Denis Sinenkov voor het regeringsgebouw in Donetsk.

In twee afzonderlijke verklaringen riepen de leiders van Donetsk en Loehanks zaterdag reservisten in de regio’s bovendien op zich bij de autoriteiten te melden vanwege een algemene mobilisatie.

Casus belli

Hoewel sommige berichten makkelijker te verifiëren zijn dan andere, hebben ze allemaal een ding gemeen, namelijk dat ze bijdragen aan een toename van de spanningen in Oekraïne. Daarnaast kan de optelsom van al deze informatie en gebeurtenissen uiteindelijk leiden tot een casus belli, die in het Kremlin mogelijk leidt tot de inzet van Russische troepen op Oekraïens grondgebied.

Of dat op de zeer korte termijn staat te gebeuren, valt niet met zekerheid te zeggen. Al dient een nieuw ijkpunt zich mogelijk aanstaande dinsdag al aan, wanneer de Russische Federatieraad (het Hogerhuis) in een spoedoverleg bijeenkomt.

In maart 2014 ging Rusland na goedkeuring van de senatoren in dat overheidsorgaan over tot de officiële inzet van militairen op de Krim om ‘etnische Russen’ te beschermen. In september 2015 was het eveneens de Federatieraad die president Poetin de formele toestemming gaf om het Russische leger in te zetten in de burgeroorlog in Syrië.

Daar is nog niets mee gezegd, maar het schept wel een precedent en een mogelijke extra factor van belang in het Kremlin bij het besluit om al dan niet over te gaan tot militaire actie.

Bovendien lijkt de dreiging met zware economische sancties vanuit het Westen aan dovemansoren gericht. Vrijdag zei Poetin dat “die sancties toch wel ingesteld worden. Of er nu vandaag een reden is, bijvoorbeeld in verband met de gebeurtenissen in Oekraïne, of dat die reden er niet is: die wordt wel gevonden... het doel is om de ontwikkeling van Rusland en Wit-Rusland te vertragen”.