Russische media reageren tegenstrijdig op de dambreuk. ‘Barbaars! Kijk ook eens naar de dam boven Kiev!’

Over één ding zijn Oekraïne en Rusland het wél eens: het opblazen van de Kachovka-dam was een misdaad. In de woorden van de Russische president Poetin ‘een barbaarse daad die heeft geleid tot een ecologische en humanitaire catastrofe’.

Hoewel de Conventie van Genève (artikel 56) het opblazen van dammen en elektriciteitscentrales inderdaad aanmerkt als oorlogsmisdrijf, zijn oproepen daartoe allang gewoon op de Russische televisie.

Recentelijk deden Ruslands bekendste presentators op de staatstelevisie suggesties om ‘de Oekraïense kwestie voor eens en voor altijd op te lossen’. De steden Kiev, Lviv, Charkiv en Odessa moeten we ‘van de kaart vegen’, zei Vladimir Solovjov. We moeten ‘alles wat leeft in de regio Charkiv doden, als straf en als afschrikking’, zei Olga Skabejeva.

Ze noemen ons linksom of rechtsom toch wel barbaren

Skabejeva gaf in haar programma vroeger al eens ruim baan aan de genocidale pleidooien van politiek commentator Alexej Anpilogov. “We hoeven ons niet te schamen voor onze acties, ze noemen ons linksom of rechtsom toch wel barbaren”, zei hij.

“Onze overwinning hangt af van hoe snel we de volledige kritieke infrastructuur van het land kunnen verwoesten. De elektriciteitscentrales, de dammen, de spoorwegen, de snelwegen: dat zijn allemaal legitieme militaire doelen”, vond hij.

Maar dat de dam nu is opgeblazen vindt dezelfde Anpilogov moreel zeer verwerpelijk, zo signaleert de Amerikaanse journaliste Julia Davis, die de Russische praatprogramma's op haar YouTubekanaal van Engelse ondertitels voorziet. Uiteraard legt Anpilogov de schuld bij Oekraïne. En dan heet de aanslag die hijzelf eerder bepleitte opeens terrorisme. “Wanneer heeft de Oekraïense zijde deze terroristische aanval gepland?”, zo wil hij weten.

Het stuwmeer boven Kiev als tikkende tijdbom

Minder verontwaardigd betuigt zich militair analist Jevgeni Boezjinski op de staats-tv. Hij tipt om ook eens te ‘kijken’ naar het stuwmeer boven Kiev. Om de Oekraïeners ‘een lesje te leren’.

Datzelfde idee oppert iemand op het Telegram-kanaal van huurlingenleger Wagner. “In deze oorlog zullen we altijd één grote troefkaart hebben tegen de Chochols (scheldnaam voor de Oekraïners)”, zo begint een anoniem vertoog. “En dat is niet eens een kernbom. Het is de dam van het Kiev-reservoir.”

“De dam is oud, rot, en roestig. Je hebt er niet veel raketten voor nodig. Honderdduizenden Kiëvenaren, vooral die op de westoever wonen, zullen waarschijnlijk gelijk sterven. Kiev zal nooit herstellen van die catastrofe. Ik weet zeker dat die dam een tijdbom is, die al aan het tikken is.”

Militair analist Jevgeni Boezjevski suggereerde op de staatstelevisie om de truc met de dam nog eens groots over te doen met het stuwmeer boven Kiev. Beeld Twitter

Lees ook:

Door opgeblazen dam is Oekraïne een aanvalsroute voor zijn lente-offensief kwijt

Een oorlogsmisdaad is het in ieder geval. Het opblazen van de Kachovka-stuwdam en bijbehorende waterkrachtcentrale, dinsdag in de vroege uren, is voor Oekraïne een economische en een ecologische ramp. Zo’n 20.000 inwoners moeten hun huizen en akkers verlaten.