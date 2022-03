Russische leger rukt op richting Kiev, explosies gehoord

In Kiev werden minutenlang explosies gehoord in de verte door verslaggevers van CNN. Het lijkt volgens een correspondent te gaan om lucht- of artillerieaanvallen. Het is volgens haar niet duidelijk of die van Oekraïense of Russische zijde komen.

In het liveblog volgt u de laatste ontwikkelingen rondom de oorlog in Oekraïne.

Het Russische leger rukt op richting Kiev en in de buitenwijken van de Oekraïense hoofdstad wordt gevochten. Op satellietbeelden van het Amerikaanse technologiebedrijf Maxar is te zien dat Russische militairen vrijdag dichter bij de stad zijn gekomen. Op de beelden zou ook te zien zijn dat woonwijken worden beschoten, meerdere huizen en gebouwen zouden in brand staan. In het dorpje Moschun zou schade en meerdere kraters te zien zijn.

Dit satellietbeeld toont een close-up van brandende huizen, tijdens de Russische invasie in Moschun. Beeld AP

Behalve in Kiev zou er ook in en rond de Zuid-Oekraïense stad Mykolajiv geschoten worden, meldt de gouverneur van de regio op Telegram.

Oekraïne meldt fors minder evacuaties uit steden

Ruim 7100 mensen zijn vrijdag geëvacueerd uit vier Oekraïense steden, zei president Volodimir Zelenski in een televisietoespraak. Dat is een flinke daling ten opzichte van het aantal evacuaties op woensdag en donderdag. Toen spraken de autoriteiten over respectievelijk zo’n 40.000 en 35.000 evacués die via humanitaire corridors vertrokken.

De Oekraïense president beschuldigt Rusland ervan geen inwoners te laten vertrekken uit de belegerde stad Marioepol. Rusland zegt dat dat komt door toedoen van rechtsextremistische milities die de burgerbevolking als menselijk schild in Marioepol willen houden.

Zelenski tegen Russiche moeders: Stuur uw kinderen niet naar de oorlog

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft een oproep gedaan aan de moeders van Russische soldaten er een stokje voor te steken dat hun zoons naar de oorlog in Oekraïne worden gestuurd. “Ik wil dit nogmaals tegen Russische moeders zeggen. Vooral moeders van dienstplichtigen. Stuur uw kinderen niet naar het buitenland om oorlog te voeren”, zei Zelenski in een video op Telegram.

Videostill - De Oekraïense president Volodimir Zelenski tijdens een eerdere videotoespraak vanuit zijn kantoor in Kiev. Beeld -

“Controleer waar uw zoon is. En als u het lichtste vermoeden heeft dat hij mogelijk naar de oorlog tegen Oekraïne gestuurd kan worden, handel dan onmiddellijk”, aldus Zelenski, die stelt dat de soldaten in kwestie anders het risico lopen te worden gedood of krijgsgevangen gemaakt. “Oekraïne heeft deze verschrikkelijke oorlog nooit gewild. Maar het zal zichzelf verdedigen zoveel dat nodig is.”

Russen ontvoeren burgemeester bezette stad

Met de ontvoering van de burgemeester van de Zuid-Oekraïense stad Melitopol hebben de Russische bezetters internationaal recht geschonden, vindt Oekraïne. Russische troepen zouden hem hebben meegenomen omdat hij niet wilde meewerken met de vijand.

❗ Warning ❗

A group of 10 occupiers kidnapped the mayor of #Melitopol (Zaporizhzhya region) Ivan Fedorov. He refused to cooperate with the enemy.#StopRussia #StopPutin

👇 pic.twitter.com/nV6OPlbGfh — Verkhovna Rada of Ukraine (@ua_parliament) 11 maart 2022

Het gijzelen van burgers in een oorlog is een oorlogsmisdaad, aldus het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken. Op Telegram is een video te zien waarop soldaten een man met een zak over zijn hoofd vasthouden. Rusland heeft nog niets gezegd over het lot van burgemeester Ivan Fedorov.