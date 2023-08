Russische koopjesjagers azen op nieuwbouwflats in verwoest Marioepol

Te koop: vierkamerappartement van 82 vierkante meter met balkon op loopafstand van het centrum. Bouwjaar: 1980. Prijs: vijf miljoen roebel, een kleine 47.000 euro. Of wie liever iets kleiner en dichter bij het strand woont: een tweekamerappartement van 44 vierkante meter voor 2,5 miljoen roebel, ruim 23.000 euro. ‘Het huis is intact, niet verwoest’, staat er in de advertentiebeschrijving op Avito.

Dat is een Russische website waar onder andere vastgoed op wordt aangeboden en verhandeld. In de begeleidende tekst bij het eerste appartement staat eenzelfde soort, ietwat specifiekere, omschrijving: ‘Het appartement is niet beschadigd door beschietingen’.

Dat die omschrijvingen relevant zijn voor potentiële kopers, heeft alles te maken met het feit dat de woningen in Marioepol staan, de Zuid-Oekraïense stad die in de lente van vorig jaar grotendeels werd vernietigd tijdens een wekenlang beleg door het Russische leger. In zo’n drie maanden tijd legde Moskou de havenstad aan de Zee van Azov grotendeels in de as.

Volgens de Verenigde Naties raakte 90 procent van de gebouwen in Marioepol beschadigd en ontvluchtten rond de 350.000 mensen de stad met een vooroorlogse bevolking van 430.000 inwoners. De Oekraïense autoriteiten stelden dat minstens 20.000 burgers overleden.

Van apocalyptische stad tot paradepaardje

Het zijn getallen die het verbeeldingsvermogen ontstijgen. Al laten foto’s van vlak na de belegering van Marioepol juist weer weinig aan de verbeelding over. Betonskeletten, gesmolten metaal, raamloze kozijnen, smeulende ashopen, opengereten flatgebouwen, verschroeide aarde, en zwartgeblakerde muren en wegen. De stilte van de dood.

Het Rode Kruis omschreef de situatie destijds als ‘apocalyptisch’. Maar het einde der tijden of niet, vrijwel direct na de verovering en bezetting van de stad ging de Russische regering aan de slag om Marioepol te ‘herbouwen’. De compleet vernietigde stad moest het paradepaardje worden van de Russische ‘wederopbouw’.

Dus kwam er in juli vorig jaar een plan waarmee de Russische autoriteiten het verwoeste Marioepol tot een aanlokkelijke modelstad wilden omtoveren. De ontwerpdocumenten beogen de bouw van duizenden woningen op een grondgebied van 8.750.000 vierkante meter. Aan te leggen vóór 2035. Volgens de plannen moet de havenstad in 2025 bovendien alweer 350.000 inwoners tellen. Een monsterproject waarvoor talloze aannemers, projectontwikkelaars en meer dan 20.000 bouwvakkers uit heel Rusland worden ingezet.

Spiksplinternieuwe appartementencomplexen

Uit satellietbeelden blijkt dan ook dat bulldozers de afgelopen maanden al duizenden ruïnes in Marioepol sloopten. In plaats daarvan verrijzen er nu glimmende appartementencomplexen die de stad nieuw cachet moeten geven. Op websites van makelaars in de havenstad schitteren al woningen in spiksplinternieuwe appartementencomplexen die letterlijk uit de as zijn opgetrokken. Ook lokken verkoopagenten potentiële kopers met digitale artist impressions van luxueuze lofts in gelikte stadspaleizen die nog gebouwd moeten worden.

De idylle sluit naadloos aan bij het beeld dat staatsmedia schetsen over het veronderstelde succes van de wederopbouw van Marioepol nadat ‘het regime in Kiev de stad geheel verwoestte’. In die verslagen is de havenstad als een feniks die uit de as herrijst. Zo kwam er bij staatspersbureau RIA Novosti in februari dit jaar een bewoner aan het woord die de autoriteiten prees voor alle nieuwe faciliteiten in de verwoeste stad: “Voorheen hadden we niet zulke moderne speeltuinen”.

Elders komen makelaars aan het woord die nieuwe appartementen van de hand doen of verschijnen er beelden van gezinnen die de sleutels van hun nieuwe woning ontvangen en een housewarming organiseren om het te vieren.

Buitenkansje: een kluswoning

De schaamteloze promotie van de bezette stad sorteert bovendien effect. Op sociale media azen koopjesjagers uit heel Rusland op appartementen in Marioepol. Zo doen mensen op het Russische sociale netwerk VKontakte oproepen om een woning of stuk grond te kopen in de havenstad. ‘Ik wil een perceel kopen met uitzicht op zee’, schrijft Veronika Gizzatullina bijvoorbeeld in juli op de VKontakte-pagina Marioepol Vastgoed. Nog diezelfde dag deelt iemand onder het bericht een advertentie voor een stuk grond aan de kust. Recenter vraagt ene Adamovitsj Syn op 7 augustus ‘of het mogelijk is een woning te kopen om op te knappen’.

Misschien dat de studio aan de Prozhektorna Straat nummer 7 een optie is. De woning op de achtste verdieping van een flat bevindt zich in een noordelijke buitenwijk van Marioepol. ‘Het appartement moet grondig gerenoveerd worden. Het heeft al nieuwe ramen en deuren’, staat er als eufemistische tekst onder een paar foto’s waarop de verwoestingen aan plafond en muren op provisorische wijze zijn weggewerkt, terwijl er op de vloer nog brokstukken liggen. Prijs: 1,2 miljoen roebel, nog geen 11.500 euro. Maar, zo stelt de verkoper, haast is geboden. Want het is een buitenkansje ‘om een kluswoning te kopen tegen een gereduceerde prijs’.

Lees ook:

Julia mist Marioepol. ‘Je leven wordt verwoest, maar je kunt geen vaarwel zeggen’

Ruim een jaar geleden gaven de laatste verdedigers van de staalfabriek zich over en viel Marioepol in Russische handen. De maandenlange bombardementen op de Oekraïense havenstad kostten aan duizenden burgers het leven. Wie erin slaagde te ontkomen, kwam in de Zuid-Oekraïense stad Zaporizja terecht.