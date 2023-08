Russische journalist Ivan Kolpakov (39) is ook in Europa op zijn hoede. ‘Rusland vergiftigt mensen over de hele wereld’

Hij zit in zijn kamer, de 39-jarige hoofdredacteur van Meduza, een onafhankelijke Russische nieuwswebsite. Voor zijn eigen veiligheid deelt Ivan Kolpakov liever niet waar hij in Europa verblijft. Via een online verbinding is hij op een schermpje in Nederland te zien. Een van zijn journalisten, Elena Kostjoetsjenko, is onlangs vergiftigd, net als twee andere Russische journalisten in Europa. Het gebeurde bij haar hoogstwaarschijnlijk tijdens een lunch in München en in opdracht van de Russische overheid, zo berichtte de Russische site The Insider.

“Het gaat beter, maar ze is nog niet helemaal hersteld”, zegt Kolpakov over Kostyuchenko. Het kwam voor hem niet als een verrassing dat dit gebeurde, zegt hij meteen. “Ik ging er al van uit dat dit mijn collega’s zou overkomen. Het is handig voor de Russische overheid journalisten hier aan te vallen, omdat ze zich minder bewust zijn van gevaar. Veel journalisten uit Rusland denken onterecht dat ze veilig zijn in Europa.”

‘Wij moeten nadenken over onze veiligheid’

Zo zegt ook de in Amsterdam gevestigde Russische journalist Anastasia Tenisjeva (30) zich hier veilig te voelen. Ze schrijft voor de Moscow Times, waar de Nederlander Derk Sauer de oprichter van is. “Ik houd wel rekening met cyberbeveiliging, en ik ben me als Russische journalist bewust van mijn positie. Dat was ook voordat ik dit nieuws las: wij moeten altijd nadenken over onze veiligheid.” Ze stelt dan: “Maar moeten niet alle journalisten dat?”

Zij loopt minder risico, vervolgt ze, omdat ze in het Engels bericht. “Ik denk dat het vooral gevaarlijk is als je in het Russisch schrijft.” Of ze dat overweegt te doen? “Nee”, antwoordt ze meteen. “Ik wil graag nog terug naar Rusland kunnen.”

Amsterdam belangrijke plek voor journalisten in ballingschap

Kolpakov bericht wel in het Russisch, en hij is een bekende naam in Rusland. “Toen mijn vriend Pjotr Verzilov werd vergiftigd, maakte ik het voor het eerst met iemand zo dicht bij me mee. Ik dacht toen: het is wachten tot het bij andere mensen gebeurt van wie ik houd, of bij mijzelf.”

Verzilov, uitgever van de Russische mediaorganisatie Mediazone en producent van punkrockband Pussy Riot, is in 2018 vergiftigd en werd onderzocht in het Duitse antigifcentrum Charité, waar ook oppositieleider Aleksej Navalny terechtkwam na zijn vergiftiging. Kolpakov: “Het is fijn te weten dat Europa zo’n plek, met die ervaring heeft.”

Kolpakov heeft nog niets gehoord over zulke aanvallen in Amsterdam. “Maar het kan zomaar gebeuren. Amsterdam is een belangrijke plek voor journalisten in ballingschap.” Tenisjeva van de Moscow Times zit hier dan ook met een groot deel van haar collega’s. “Ik ben één keer naar een museum gegaan, dat vond ik moeilijk. Ik voel me schuldig als ik ‘normale’ dingen doe.”

Ze reisde een aantal weken geleden nog naar Moskou, ook al raadden haar vrienden haar dat af. “Ik was vooral bang bij de grenswacht, want ik weet dat ik risico loop. Maar ik wilde koste van het kost mijn familie en vrienden zien.” Ze noemt haar tijd daar onwerkelijk. “Het leven was hetzelfde als voor de oorlog, maar ook weer niet. Mensen praten niet over Oekraïne en vermijden alles wat ermee te maken heeft. Het voelde als een film, een heel slechte film.”

‘Als je reist, ben je het kwetsbaarst’

Voor Kolpakov is het geen optie naar Rusland te gaan, zelfs in Europa moet hij op zijn hoede zijn. “Rusland heeft veel ervaring met het organiseren van geheime operaties in het buitenland. Ze vergiftigden mensen over de hele wereld.” Dat gif het wapen is van de Russen, vindt hij doodeng. “Het is moeilijk te achterhalen wie je vergiftigt, en je moet altijd waakzaam zijn. Ik verlies bijvoorbeeld nooit mijn glas uit het oog als ik ergens een drankje bestel.”

Als je reist, ben je het kwetsbaarst, meent Kolpakov. “Je bent afgeleid, ver van de mensen die je kent, en je hebt minder snel toegang tot medische hulp.” Bij Meduza hebben ze dan ook veel nieuwe maatregelen genomen voor hun journalisten die reizen, hij wil voor hun veiligheid niet vertellen wat die maatregelen zijn.

Maken al die maatregelen niet paranoïde? Kolpakov lacht. “Ik denk het wel, maar die paranoïde gedachten helpen ons te overleven.”

