Russische huurlingenbaas heeft het weer aan de stok met legerleiding

Het is weer hommeles tussen de baas van het Russische huurlingenleger Wagner Groep en het Kremlin. De huurlingen vormen de voorhoede van de Russische invasietroepen in Oekraïne, waar zij momenteel de Oekraïense stad Bachmoet in het vizier hebben, maar Wagner-hoofd Jevgeni Prigozjin zegt dat hij tegelijkertijd achterom moet kijken. Hij vreest een mes in zijn rug van de Russische legerleiding.

Prigozjin klaagt opnieuw over het uitblijven van munitie – die was hem door het Kremlin in februari beloofd na eerdere klachten. “Vooralsnog proberen we de reden hiervan te onderzoeken: is het bureaucratische rompslomp of verraad?”, aldus de huurlingenbaas via Telegram op zondag. Hij suggereerde een dag eerder in een video – deze was vermoedelijk eerder opgenomen – dat de Russische legerleiding mogelijk misbruik maakt van de inzet van Wagner op het slagveld door de huurlingen als zondebok aan te wijzen, mocht de verovering van Bachmoet mislukken.

De huurlingenbaas waarschuwde Moskou voor de gevolgen als er geen gehoor wordt gegeven aan zijn munitieverzoek. “Als Wagner zich nu terugtrekt uit Bachmoet, dan zal het hele front instorten”, zei hij. Prigozjin zei dat “die situatie niet zo gunstig zal uitpakken” voor de Russiche oorlogsinspanningen en de verantwoordelijken.

Toegangspasjes geblokkeerd

Van een toenadering tussen Prigozjin en het Kremlin leek maandag nog geen sprake. Sterker, Prigozjin beweerde dat zijn vertegenwoordiger maandag door de legerleiding de toegang werd ontzegd tot het militaire hoofdkwartier in Moskou. Zijn toegangspasjes bleken ook te zijn geblokkeerd, aldus Prigozjin.

Het is duidelijk dat de Russische troepen en de huurlingen veel wapens en munitie tekortkomen en dat de logistiek vanaf het begin van de invasie rampzalig verloopt voor de Russen, maar mogelijk zijn de beschuldigingen ook een onderhandelingsstrategie van Prigozjin. Wellicht probeert hij met de publieke dreigementen en beschuldigingen extra middelen vrij te krijgen voor zijn privéleger.

President Vladimir Poetin en zijn staf willen eendracht uitstralen en kunnen zo’n publiek moddergevecht niet gebruiken. Bovendien kan Poetin zich geen nederlaag veroorloven in Bachmoet. Door indirect te dreigen met een gedwongen terugtrekking op zo’n cruciaal moment, kan Prigozjin zijn wensenlijstje sneller vervuld krijgen.

Gedeeltelijke terugtrekking

De Oekraïners houden ondertussen nog altijd stand in Bachmoet. De Oekraïense commandant in de stad, Volodomir Nazarenko, zei in een video op Telegram dat de situatie voor het verzet ‘hels’ is, “zoals die ook is langs het hele oostelijke front”. Volgens de denktank Institute for the Study of War voert Oekraïne een gedeeltelijke terugtrekking uit in Bachmoet, maar de troepen zouden nog altijd zware verliezen toebrengen aan de oprukkende Russen.

Oekraïne zegt ook dat de Russen grote verliezen lijden bij de stad Voehledar. De Russische 155ste brigade zou een grote slag zijn toegebracht, toen die het bevel kreeg om, zonder goede bescherming en voorbereiding, Oekraïense versterkte posities te bestormen. Volgens het Oekraïense leger weigert de brigade nog langer de bevelen op te volgen van de legerleiding.

