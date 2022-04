Russische huurlingen van Wagner betrokken bij bloedbad Mali

Getuigen hebben aan de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) verteld hoe op 27 maart vanuit helikopters de aanval werd ingezet op de wekelijkse zondagse veemarkt in Moura. Die stad ligt in de regio Mopti, het epicentrum voor diverse jihadistische groepen. Aanleiding voor de aanval was een bijeenkomst van verschillende jihadistische groepen uit de regio in Moura. Het gebied is grotendeels in handen van islamitische strijders.

Vanuit de eerste helikopter werd het vuur geopend op de kooplui en marktgangers. Er ontstond een vuurgevecht met een dertigtal bewapende jihadisten. Iedereen zette het op een lopen, aldus een ooggetuige in het HRW-rapport dat eerder deze week verscheen.

Uit de helikopters kwamen zo’n honderd Russische huurlingen die de marktplaats afgrendelden, vertelden verschillende bronnen aan HRW. Malinese militairen zouden zich bij de Russen van de zogeheten Wagner Groep hebben gevoegd. Het stadje met 10.000 inwoners werd daarna doorzocht op jihadisten en wapens.

Executies

Vele honderden mannen uit Moura en omgeving werden bijeengedreven op de rivieroever. Daar moesten ze bijna vijf dagen in de hitte op de grond liggen. Keer op keer zouden groepjes van hen zijn gedwongen om op te staan en iets verderop zijn geëxecuteerd. Ruim 240 lichamen zijn in drie massagraven gegooid.

Vooral leden van het herdersvolk de Fulani, die over heel West-Afrika leven, werden doodgeschoten. Jihadistische groepen gelinkt aan Al-Qaida en Islamitische Staat voor de Westelijke Sahara rekruteren vooral onder de arme en vaak achtergestelde Fulani nieuwe strijders. Het Malinese leger wilde met deze executies de Fulani waarschuwen hiervan af te zien.

Voor hun onderzoek over de gebeurtenissen in Moura interviewde HRW tientallen veehandelaren, leiders uit de gemeenschap en veiligheidsexperts uit de regio.

De veiligheidssituatie is sterk verslechterd

Het Malinese leger ontkent dat het burgers heeft geëxecuteerd. Volgens een woordvoerder zijn er 203 jihadisten omgekomen. HRW, maar ook de VN-vredesmacht Minusma in Mali, constateren dat de strijd sinds eind vorig jaar is toegenomen in de regio Mopti. De veiligheidssituatie is er razendsnel verslechterd.

Sinds vorig jaar zijn Russische huurlingen actief in Mali. Er zijn tussen de 300 en 400 Russen in het land, schat het Franse ministerie van defensie. Het Kremlin en Mali spreken van trainers en niet van soldaten. Na twee staatsgrepen door kolonels in Mali heeft de militaire junta een alliantie gezocht met de Wagner Groep, een paramilitaire organisatie, die wapens en manschappen levert.

De laatste tien jaar waren het vooral Franse troepen die het gevecht aangingen met de terroristische jihadistische groepen in Mali. Met de komst van de junta in 2020 zijn de verhoudingen compleet verzuurd. Frankrijk trekt zijn manschappen dit jaar terug uit Mali. Het wil niet zij aan zij vechten met Russische huurlingen. Ook heeft de junta haar belofte voor democratische verkiezingen in februari van dit jaar gebroken. Verkiezingen zijn op de lange baan geschoven.

