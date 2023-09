Russische drone in Roemenië ‘kan de Navo niet laten passeren’

Roemenië heeft woensdag erkend wat Oekraïne al meldde op maandag. Die dag is bij een aanval op de Oekraïense Donau-havenstad Izmail een Russische drone neergestort aan de Roemeense oever van de grensrivier, bij het plaatsje Plauru.

Aanvankelijk sprak de Roemeense president Klaus Iohannis de berichten nog met klem tegen. Maar nadat woensdag Roemeense onderzoekers brokstukken van een drone hadden gevonden, reageerde de president alsnog, en furieus ook. “Een ernstige schending van de soevereiniteit en territoriale integriteit van Roemenië”, noemde hij het binnendringen van de drone.

Nader onderzoek moet uitwijzen of de drone – of meerdere – uit Rusland kwam. Hangende dat onderzoek benadrukte Navo-chef Jens Stoltenberg donderdag dat er geen aanwijzing is dat Rusland een opzettelijke aanval heeft uitgevoerd. Oftewel: dit is geen aanleiding om artikel 5 van het Navo-handvest in te roepen, dat neerkomt op ‘een aanval op één lidstaat is een aanval op ons allen’.

Riskante aanvallen in grensgebied

Maar als het een ongeluk was, dan kwam dat wel voort uit de riskante aanvallen die Rusland al enige weken pleegt op Oekraïense havens en graansilo’s in het grensgebied met Roemenië. “Dit illustreert de risico’s op incidenten en ongelukken van dergelijke aanvallen”, zei Stoltenberg.

Het is bovendien niet het eerste ‘ongeluk’. In december is al eens een Russische raket neergestort nabij de Poolse plaats Bydgoszcz, 500 kilometer van de Oekraïense grens. Poolse autoriteiten hadden dat maandenlang onder de pet gehouden, en toen het nieuws in mei alsnog naar buiten kwam, liep de zaak met een sisser af.

De felle reactie van de Roemeense president over de Russische drone doet vermoeden dat Roemenië het incident niet licht opvat. “Dit kan reden zijn om binnen de Navo artikel 4 in te roepen, dat voorziet in consultatie van de lidstaten”, zegt oud-luchtmachtofficier Patrick Bolder, nu analist bij het Haagse Centrum voor Strategische Studies (HCSS).

“De Navo kan een signaal afgeven aan de Russen dat we nog zo’n vergissing niet accepteren – als het al een vergissing was, wat ik me afvraag. De Navo mag hier best alertheid uitstralen en er met enige agressie op reageren.”

Tegenreactie

Bolder denkt dat binnen Navo-verband al langer is nagedacht over wat de rode lijnen zijn, en welke tegenreactie gepast is. “Dit levert de Navo echt hoofdbrekens op”, meent hij. “Maar je kunt dit als Navo en als Roemenië niet over je kant laten gaan, want dan lok je nog meer van dit soort overtredingen uit. De Russen kunnen nog iets zwaarders laten vallen, nog een stukje dieper in Roemenië of misschien wel Bulgarije.”

Voor een ‘signaal’ aan Rusland ziet Bolder diverse mogelijkheden op de escalatieladder. “Je moet eensgezind besluiten welke actie volgt als het nog een keer gebeurt. Gaan we dan onze posities in Oost-Europa verder versterken? Oekraïne nog meer wapens geven? Sluiten we de Russische exclave Kaliningrad af? Leggen we met een cyberaanval de elektriciteit van Sint-Petersburg of Moskou een paar uur plat?”

Technisch is het mogelijk om vanuit Roemenië Russische raketten en drones neer te halen als zij boven Oekraïens grondgebied de grens naderen. Maar daarmee zou de Navo echt een stap verdergaan dan tot nu toe, zegt Bolder. “Zolang je een projectiel neerschiet boven Navo-grondgebied is er niet zoveel aan de hand, want dan verdedig je je eigen grondgebied.”

No-flyzone

Dankzij westerse luchtafweersystemen, waarmee Oekraïne drones en raketten uit de lucht haalt, geldt boven Oekraïne al een soort no-flyzone, zegt Bolder. Ook Russische gevechtstoestellen hebben daardoor geen vrij spel boven Oekraïne.

Maar: “Als een Navo-militair op de knop drukt om een Russisch toestel neer te halen, ook al is het maar een drone van 20.000 euro, ben je wel weer een stapje verder die oorlog ingezogen. Dat is een overweging: treden we op tegen een land waarmee wij niet in oorlog zijn, willen we dat risico lopen? Of zeggen we: Poetin zegt toch al dat hij in oorlog is met de Navo, dus het maakt eigenlijk niet uit?”

