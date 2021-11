Russische diplomaat sterft na een val uit het raam van de ambassade in Berlijn

De Duitse politie kon geen onderzoek naar het voorval verrichten, vanwege de diplomatieke status van de man, die sinds de zomer van 2019 als tweede ambassadesecretaris in Berlijn werkte. Het is onbekend of er sprake is van nalatigheid van derden.

De Russische ambassade zou volgens het Duitse magazine Der Spiegel niet hebben ingestemd met een autopsie. Het lichaam is intussen naar Rusland gerepatrieerd. Waarom het voorval nu pas naar buiten is gebracht, is onduidelijk.

Mogelijk was het een undercoveragent

De ambassade spreekt van ‘een tragisch ongeluk’ en vindt het ‘niet ethisch’ om er mededelingen over te doen. Ook het Duitse ministerie van buitenlandse zaken wil geen verdere details delen, maar heeft wel bevestigd dat de ambassademedewerker is overleden. Volgens Der Spiegel denkt de Duitse veiligheidsdienst dat de ambassademedewerker undercover voor de Russische geheime dienst FSB werkte.

Onderzoeksjournalisten van Bellingcat hebben boven water gekregen dat de vader van de overleden man de adjunct-directeur is van de FSB-afdeling die verantwoordelijk is voor de strijd tegen het terrorisme. Westerse inlichtingendiensten brengen deze afdeling in verband met de zogenaamde Tiergarten-moord, ruim twee jaar geleden. Toen werd in een Berlijns park op klaarlichte dag de voormalige rebellencommandant Zelimchan Changosjvili uit Tsjetsjenië, die in Duitsland asiel had aangevraagd, door zijn hoofd geschoten.

