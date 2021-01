Russische demonstranten geven niet op: ‘De mensen zijn hun angst voorbij’

Op de tweede landelijke actiedag voor de vrijlating van oppositieleider Aleksej Navalny waren in heel Rusland opnieuw vele tienduizenden mensen op de been. De aantallen leken niet minder dan de eerste keer, plaatselijk zelfs meer. De politie verrichtte weer meer dan vierduizend aanhoudingen, waarvan ruim een derde in de hoofdstad.

“Of dit zin heeft? Absoluut. We willen gezien worden, we willen laten zien dat we met velen zijn.” Jelena is een tengere vrouw van midden vijftig. Samen met dochter Anna en schoonzoon Kirill monstert ze de massale politie-aanwezigheid buiten metrostation Krasnoselskaja, steeds bedacht op een mogelijke uitval.

Koortsachtig probeert de politie de stroom demonstranten te beteugelen, maar die kiest steeds weer een onverwachte richting, onder het scanderen van ‘Vrijheid!’ en andere bekende leuzen.

Vorige week was Jelena er ook bij. Zij en andere demonstranten willen onder geen beding met hun achternaam in de krant, want dat kan narigheid geven, omdat voor de betoging geen toestemming is verleend.

Een demonstrant wordt tegen de grond gewerkt in Sint Petersburg. Beeld AFP

Stem laten horen

“Ik ben bang, want ik ben toch iemand van de oudere generatie. Maar wij hebben familie in Wit-Rusland, daar gaan jonge vrouwen ook gewoon de straat op, en dat sterkt me. Ik wil dat mijn kinderen trots op me kunnen zijn, want ik sta hier voor hen, voor hun toekomst. Dit is de enige manier om onze stem te laten horen.”

Een klein uur eerder was de hoofdmacht van de demonstranten vlakbij de gevangenis waar Navalny in ieder geval tot 15 februari wordt vastgehouden. De politie trad fel op en dreef de betogers in de richting van het stadscentrum. Dat was al vanaf de vroege ochtend afgegrendeld door duizenden politiemensen.

Metrostations waren gesloten, busroutes omgelegd, ouders werd vooraf dringend gemaand hun kinderen thuis te houden, alles om te voorkomen dat betogers zich in het centrum zouden verzamelen. Dat lukte, maar verhinderde de demonstranten niet urenlang elders door de straten te trekken.

‘De angst voorbij’

“Als er volgende week weer een betoging is ben ik er bij”, zegt de 25-jarige Georgi beslist. “We zullen blijven demonstreren, net als in Wit-Rusland, en hopelijk bereiken we daarmee resultaat. Ze kunnen om te beginnen Navalny vrijlaten. Want ze doen wel alsof Poetin die demonstraties negeert, maar dat is niet zo.”

Hoe lang de demonstranten dat volhouden? Georgi denkt dat de actiebereidheid eerder zal toe- dan afnemen. “Ja, veel van mijn vrienden zijn nu nog bang, ze doen vandaag niet mee. Maar ik geloof dat zij ook verandering willen en de volgende keer wel zullen gaan. Deze protesten zijn anders dan die van vroeger. Toen meden mensen niet-gesanctioneerde demonstraties, ze vroegen altijd of er wel toestemming was. Nu hoor je dat helemaal niet meer. Volgens mij zijn de mensen hun angst voorbij.”

