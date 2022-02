Russische burgers gespannen: ‘Binnen een paar dagen komen de sancties, dan wordt het alleen maar erger’

Met een barcodescanner in zijn hand sjokt Dima Alkesendrevitsj langs alle vitrines van een elektronicawinkel in het centrum van Rostov aan de Don. Eén voor één scant hij de prijskaartjes van de producten achter het glas: mobiele telefoons, tablets, tv-schermen, computers en ga zo maar door. Er lijkt geen einde aan te komen, zo vertellen zijn ogen. Maar het moet van de baas. Vrijdag kwam de directeur van winkelketen DNS, waar Alkesendrevitsj werkt, met een verklaring naar buiten dat alle prijzen per direct omhooggaan.

‘We bevinden ons in een nieuwe wereld waar, boven op de stijging van de wisselkoers, technische sancties zijn ingesteld en het is nog niet duidelijk hoe goederen geleverd zullen worden’. En dus moest Alkesendrevitsj donderdag na sluitingstijd alle prijskaartjes in de vitrines vervangen en loopt hij nu met een barcodescanner door de zaak om de prijsverhoging ook digitaal te verwerken. “Alles is 25 tot 30 procent duurder”, vertelt de 26-jarige werkstudent. Dat het daarbij blijft, betwijfelt hij. “Binnen een paar dagen volgen de sancties, dan wordt het alleen maar erger.”

Want dat die sancties er komen staat inmiddels vast. Grote Russische banken, technologiebedrijven, de telecomsector, financiële instellingen en tal van andere sectoren, ze moeten er allemaal aan geloven. Daarnaast is de roebel sinds het Russische offensief donderdag begon bijzonder instabiel. Betaalde je voor 1 dollar vorige week nog zo’n 77 roebel, donderdag was dat al bijna 90 roebel. Al herstelde de munt zich vrijdag enigszins toen de wisselkoers naar ruim 83 terugzakte.

Gezonde spanning

Alles bij elkaar zorgt het voor gezonde spanning onder Russische ondernemers en consumenten. Zoals bij Danil Ljach. In een supermarkt in de Zuid-Russische stad plukt de dertiger voor een supermarktschap zenuwachtig aan zijn vlassige baardje. Hij herinnert zich nog goed wat er in 2014 gebeurde na invoering van westerse sancties volgend op de Russische bezetting van de Krim. “De prijzen schoten omhoog en de roebelkoers ging hard onderuit. Mijn ouders hadden destijds moeite om leningen af te betalen en ook kleren hebben ze lange tijd niet kunnen kopen. Ik vrees dat die situatie zich nu herhaalt.”

Volgens Aleksandr Timtsjenko zal het zo’n vaart niet lopen. “De prijzen gaan al maanden omhoog”, vertelt de rasoptimist zittend in zijn taxi. “Zeker, het is vervelend dat de roebel keldert, maar dat hebben we al vaker meegemaakt. In 2014 schoot de koers van ruim dertig naar meer dan zeventig roebel voor een dollar. Ik ben eraan gewend. Het is al mijn hele leven zo, waarom zou ik nu panikeren? Dan wacht ik wel even met grote aankopen.”

Het is een sentiment dat onder veel Russen leeft, weet Michail Tsjoezjenkov. “Er zijn twee soorten mensen. Het merendeel is voorzichtig en afwachtend. De rest rent naar de winkels om zijn geld zo snel mogelijk uit te geven.” Zelf is de autoverkoper wel enigszins bezorgd. “Het is afwachten op de nieuwe inkoopprijzen van de autoproducenten in het buitenland, als die überhaupt leveren. Bij mij zijn de prijzen nog hetzelfde, maar sommige dealers hebben hun handel tijdelijk stilgelegd. Anderen gooien uit voorzorg de prijzen nu al omhoog.”

Nog geen gekkenhuis, maar dat komt misschien nog

Van een run op winkels is vooralsnog geen sprake, meent Tsjoezjenkov. “Ik begreep wel van vrienden dat een aantal banken geen dollars meer hebben en dat in sommige winkels de schappen leeg zijn. Maar het is nog geen gekkenhuis. Mogelijk komt dat de komende dagen. Net als in 2014, toen was het chaos en kochten mensen alles wat los en vast zat.”

Waar iedereen het hoe dan ook over eens is, is dat sancties de normale Rus onevenredig hard raken. “Het Westen roept altijd dat het burgers ontziet met gerichte sancties, maar burgers voelen dit wel degelijk”, zegt Tsjoezjenkov. Werkstudent Alkesendrevitsj beaamt die woorden. “Mensen weten simpelweg nog niet wat ze te wachten staat. Totdat ze vandaag of morgen de winkel inlopen en de prijzen zien”, verzucht hij wijzend naar de vitrinekast vol elektronica. “Dan moeten ze weer elk dubbeltje omdraaien.”

Het pakket EU-sancties Het nieuwste pakket EU-sancties tegen Rusland treft ook de Russische president Vladimir Poetin en minister Sergej Lavrov van buitenlandse zaken. Dat hebben de EU-ministers van buitenlandse zaken vrijdagavond besloten. Ze stemden daarmee formeel in met de strafmaatregelen die het gevolg zijn van de Russische aanval op Oekraïne. Verder worden vooral Russische banken en staatsbedrijven afgesneden van het Westen, evenals de energie- en luchtvaartbranche. De eventuele banktegoeden van Poetin en Lavrov in de EU worden bevroren. Het bijbehorende reisverbod, dat bij dergelijke sancties gebruikelijk is, geldt echter niet voor hen. EU-buitenlandchef Josep Borrell zei dat Poetin en Lavrov de twijfelachtige eer hebben zich te voegen bij de machthebbers van Syrië en Wit-Rusland, Bashar al-Assad en Aleksandr Loekasjenko, als leiders op EU-sanctielijsten. Christoph Schmidt

Lees ook:

Met sancties tegen Rusland neemt het Westen een grote gok: ze kunnen juist averechts werken

Een echte oorlog met Rusland wil het Westen niet, en dus valt het terug op economische sancties. Maar de geschiedenis leert: die kunnen juist contraproductief werken, en dat gevaar bestaat ook nu weer.

Het Westen treft maatregelen tegen Rusland, maar de zwaarste sanctie wordt nog niet ingezet

‘Het leiderschap van Rusland wordt ongenadig hard geraakt’, zegt premier Rutte in Brussel. De zwaarst mogelijke sanctie – Rusland afkoppelen van het mondiale betalingsverkeer – blijft nog op de plank.