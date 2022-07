Russische bedrijven moeten de oorlogsproductie opvoeren voor een langdurige strijd in Oekraïne

Vooruitzien is regeren. Met die gedachte in het achterhoofd lijkt de regering in Moskou de weg vrij te maken voor een gedeeltelijke mobilisatie van de Russische economie. Woensdag nam de Doema, het nationale parlement, in derde lezing een aantal nieuwe wetten aan die het Kremlin meer grip moet geven op private bedrijven. De nieuwe regels richten zich specifiek op de ondersteuning van de strijdkrachten door te voorzien in ‘de op korte termijn toegenomen behoefte aan reparatie van wapens en militair materieel’.

Met een van de wetten kan de regering private bedrijven verplichten om defensiecontracten die ze met de staat aangingen direct uit te voeren. Daarnaast mogen bedrijven onder de nieuwe regels aanbestedingen van de overheid of contracten met de staat niet weigeren, indien deze nodig zijn voor het uitvoeren van ‘operaties van de strijdkrachten en andere militaire organisaties die buiten het grondgebied van de Russische Federatie actief zijn’.

Fabrikanten verplichten

Of anders geformuleerd: als het Russische leger in Oekraïne verlegen zit om tankonderdelen, kan het Kremlin een willekeurige metaalfabrikant verplichten deze te produceren. Bovendien stelt de staat onder de nieuwe regels de voorwaarden van het contract eenzijdig vast. Concreet betekent dit dat de overheid bepaalt wat en hoeveel een bedrijf van een product moet produceren. Al maakte vicepremier Joeri Borisov, die dinsdag de wet toelichtte, wel duidelijk dat de regels in theorie bedoeld zijn voor bedrijven die al actief zijn in de militaire sector. “De wetten voorzien niet in de verplichte omvorming van het civiele midden- en kleinbedrijf ten behoeve van de strijdkrachten”.

Een tweede wet richt zich specifiek op werknemers. Dankzij een wijziging in het arbeidsrecht kan de overheid in het vervolg ‘de juridische voorwaarden van de arbeidsrelatie binnen individuele organisaties bepalen’. In normalemensentaal houdt dit in dat de overheid op eigen houtje de werktijden van werknemers kan bepalen. Daardoor kan de staat werknemers voortaan verplichten in weekenden, op feestdagen of tijdens hun voorgenomen verlof te werken.

Maar ook hier geldt dat dit in principe alleen opgaat voor werknemers bij bedrijven in de militaire sector. Want, zo lichtte Borisov toe, de maatregel is bedoeld om tekorten van specialisten in de defensie-industrie te voorkomen. Om van een daadwerkelijke ‘oorlogseconomie’ te spreken, lijkt daarom nog wat voorbarig.

De economie mobiliseren voor oorlogsvoering

Desalniettemin erkent het Kremlin met de nieuwe regels wel dat het militair-industrieel complex onder druk staat. Op het eerste gezicht lijken de wetswijzigingen – die nog door het Hogerhuis goedgekeurd dienen te worden, voordat ze door president Poetin worden ondertekend – bedoeld om de militaire sector in het land voor te bereiden op een uitputtingsslag in Oekraïne. Nu het scenario van een snelle overwinning in het buurland van tafel is, wil Moskou met de nieuwe wetten de voorwaarden scheppen om de economie indien nodig zo snel mogelijk te mobiliseren ten behoeve van de oorlogsvoering.

Borisov zinspeelde daar dinsdag ook al op: “De last op het Russische militair-industrieel complex is aanzienlijk toegenomen. Om de aanvoer van wapens en munitie te garanderen, is het noodzakelijk het werk van het militair-industrieel complex en bedrijven die samenwerken met de defensie-industrie te optimaliseren”.

Daarnaast kan de wet als drukmiddel dienen om fabrieken te verplichten hun productie op te schroeven. Door de internationale sanctieregen, waar Rusland de afgelopen maanden mee te maken kreeg, hebben talloze fabrieken hun productie inmiddels afgeschaald of stilgelegd, waaronder bedrijven die belangrijk zijn voor het leger.

Zo meldde de Russische zakenkrant Kommersant woensdag dat de grootste loodfabriek van Rusland, Fregat, de productie stop heeft gezet, aangezien er aanstaande zondag een Europees importverbod op Russisch staal van kracht gaat, waardoor het bedrijf een groot deel van zijn afzetmarkt verliest. Tegelijkertijd is lood een belangrijke grondstof voor de vervaardiging van militair wapentuig. Zonder het metaal kan de oorlogsmachine van het Kremlin weleens beginnen te haperen en dat willen ze in Moskou koste wat kost voorkomen. En dan is een extra juridisch dwangmiddel altijd handig.

Rustperiode voor militairen De Russische opmars in de Donbas in Oost-Oekraïne is na de verovering van de provincie Loegansk even in de pauzestand gegaan. Het Russische ministerie van defensie liet in een persbericht weten dat zijn militairen een rustperiode krijgen. Aangenomen wordt dat Moskou de troepen reorganiseert na veel verliezen van manschappen en materieel. Het lijkt er ook op dat het Russische leger bevoorraadt moet worden met nieuwe munitie, tanks en vuursystemen, voordat de aanval op Donetsk wordt ingezet. Ondanks de pauze is er wel een Russische luchtaanval op Slangeneiland in de Zwarte Zee geweest. Aan het begin van de oorlog werd het strategische gelegen eiland ingenomen. Eind juni verlieten de Russische troepen het eiland weer omdat de marineschepen daar kwetsbaar waren voor Oekraïense raketten. Donderdag werd de Oekraïense vlag weer gehesen op Slangeneiland. Niet veel later vielen Russische bommen op het eiland.

