Russische bedrijven financieren een-op-een de oorlog in Oekraïne

Russische multinationals blijken huurlingen te rekruteren en te betalen om in Oekraïne voor het Russische leger te vechten. Deze multinationals, waaronder aluminiumproducent Rusal en vastgoedontwikkelaar Pik Group, vallen nog altijd niet onder Europese sancties en hebben ook dochterbedrijven die in Nederland actief zijn.

Er waren al eerder aanwijzingen dat niet alleen het Kremlin maar ook het Russische bedrijfsleven op zoek is naar mensen voor aan het front. Uit nieuw onderzoek van IStories, een onafhankelijk Russisch journalistencollectief, blijkt nu hoe ook bedrijven van de grootste oligarchen direct betrokken zijn.

Zo werft Novatek, na staatsbedrijf Gazprom de grootste gasproducent van Rusland, militairen via een privaat beveiligingsbedrijf. Deze medewerkers worden doorgaans ingezet voor de beveiliging van Novateks gasvelden. Geworven militairen worden vervolgens betaald vanuit een ‘liefdadigheidsfonds’. Dat fonds werd in september 2022 opgericht en bestaat vrijwel volledig uit giften van Novatek. Dat blijkt uit bankafschriften van het fonds, in handen van IStories, die het materiaal deelde met Trouw en onderzoeksplatform Investico. Met de fondsen werden ruim 250 man betaald.

Sancties ‘problematisch’

Anders dan bij het bekende Wagner zijn de meeste huurlingenlegers direct aangesloten bij het Russische leger. Huurlingen ontvangen daarmee zowel salaris van het Russische ministerie van defensie als van het bedrijf waarbij ze formeel in dienst zijn. Wie vecht via Novotek, krijgt bijvoorbeeld ruim twee keer zoveel betaald als een ‘gewone’ militair. Daarvoor betalen zij wel een prijs. De vrijwilligers van Novatek kwamen onder andere terecht in de militaire brigade die volgens berichtgeving van de Washington Post alleen al in de eerste drie maanden van de oorlog honderden militairen verloor.

Novatek is grotendeels eigendom van oligarchen Leonid Mikhelson en Gennady Timchenko. Hoewel Timchenko, als vertrouweling van Poetin, op de Europese sanctielijst staat, ontsprong het gasbedrijf zelf vooralsnog de dans: de Europese Unie stelt de gassector vrij vanwege langetermijncontracten met Rusland en afhankelijkheid van Russisch gas.

Datzelfde geldt voor aluminiumbedrijf Rusal dat via een dochterbedrijf militair personeel voor de oorlog werft. In juli 2023 vroeg de Europese aluminiumsector de EU nog Rusal niet op de sanctielijst te zetten. Vanwege de nauwe economische banden van de Europese bedrijven met Rusal zouden sancties tegen Rusal ‘problematisch’ zijn voor Europa.

Directe sponsoring van de oorlog

Het betekent dat deze bedrijven gewoon nog zaken mogen doen in Europa. Dat kan weleens veranderen nu duidelijk wordt dat deze bedrijven de oorlog in Oekraïne op heel directe wijze financieren, zeggen experts. “Dit is één op één de oorlog sponsoren, dan moet er iets gebeuren”, zegt Heleen over de Linden, advocaat en sanctie-expert. “Dit is een nieuw en kwalijk feit, dat losstaat van de ‘cruciale’ producten die de bedrijven leveren. Brussel kan dan alsnog besluiten om ze wél op de sanctielijst te plaatsen.”

Rusal, Novatek en ook de grote Moskouse projectontwikkelaar PIK Group, die huurlingen werft via een advertentiesite, hebben alle één of meerdere in Nederland gevestigde bedrijven. Zo staan Rusal International B.V. en RUSAL Global Management B.V. geregistreerd in Amsterdam.

PIK heeft in Nederland het bedrijf PIK International B.V., de directeur is een 33-jarige Rotterdammer, en doet vanuit Rotterdam aan projectontwikkeling van vastgoed op ‘met name de Filipijnen’. De Nederlandse tak van Novatek, Novatek Montenegro B.V., is inmiddels in liquidatie.

Onderzoek

“Het klinkt wrang, maar er is niet per se een verbod op het financieren van private legers”, zegt sanctie-advocaat Yvo Amar. “Toch kan ik me voorstellen dat aan de hand van dit nieuws de Nederlandse tak van de bedrijven op de sanctielijst of terrorismelijst terechtkomt”, aldus Amar.

IStories vond overigens geen bewijs dat de huurlingen via Nederland zijn betaald, al is dat wel iets dat het Openbaar Ministerie zou kunnen onderzoeken, zegt Amar. “Je wilt niet dat het geld vanuit Nederland wordt besteed aan oorlogsfinanciering.”

De bedrijven van Rusal, Novatek en PIK in Nederland reageerden niet op vragen van Investico. Het ministerie van buitenlandse zaken kan geen uitspraken doen over individuele gevallen. “Het kabinet blijft voortdurend en onverminderd zoeken naar manieren om de druk op Rusland te vergroten, in EU-verband en daarbuiten.”

Lees ook:

Deze Russische privélegers leggen Wagner het vuur aan de schenen



Wie aan Russische huurlingen denkt, denkt al snel aan de Wagner Groep. Toch zijn er meer Russische privélegers actief in Oekraïne dan de particuliere militie van Jevgeni Prigozjin alleen.