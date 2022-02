Russische banken uit Swift verbannen, mogelijk grote internationale economische gevolgen

Waar het westen vorige week nog aarzelde om Rusland te weren uit Swift, het systeem voor internationaal betalingsverkeer, meldde voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen zaterdagavond dat nu een aantal Russische banken van het betalingssysteem worden afgesneden. Om welke Russische banken het precies gaat is nog niet bekendgemaakt. Ook worden tegoeden van Russische centrale bank bevroren. De sanctie is bedoeld om de voorkomen dat de Russische president Vladimir Poetin 630 miljard dollar (559 miljard euro) aan deviezenreserves van de centrale bank gebruikt om de invasie in Oekraïne te financieren en de dalende roebel te ondersteunen, lieten de westerse landen zaterdagnacht weten.

Het afsluiten van Rusland van het internationaal betalingsverkeer geldt als zeer risicovol en kan grote invloed hebben op de internationale economie. Burgers en kleine bedrijven kunnen, als Rusland wordt afgekoppeld, ook geen geld meer overmaken naar familie en vrienden in Rusland. Dat was eerder de reden waarom bijvoorbeeld Duitsland eerder zei te aarzelen over de rigoureuze strafmaatregel. Ook lopen betalingen voor olie en gas via het Swift-systeem.

Swift

Swift verstuurt beveiligde berichten tussen meer dan 11.000 financiële instellingen en bedrijven. Het is van cruciaal belang voor het mondiale financiële systeem. Als het systeem voor een heel land niet toegankelijk is, kan dat aanzienlijke economische schade aanrichten. Het is overigens maar de vraag hoe snel het technisch daadwerkelijk mogelijk is om de Russische banken van het Swift-systeem af te koppelen. Het zou gaan om een oud systeem dat heel ingewikkeld is.

Er waren door de Europese ministers eerder al strafmaatregelen genomen om te verhinderen dat Rusland kan handelen op de westerse kapitaalmarkt. Ook werden werden al sancties opgelegd op de persoonlijke bezittingen van Vladimir Poetin en zijn entourage. De Russische president kan zijn persoonlijke bezittingen in het westen, mocht hij die hebben, niet meer bereiken. Ook zijn minister van buitenlandse zaken Sergei Lavrov wordt persoonlijk geraakt. Het is nergens bekend hoeveel geld Poetin of Lavrov heeft en waar dat is ondergebracht.

‘Strengst mogelijke straffen’

De EU heeft Poetin en Lavrov nog geen reisbeperkingen opgelegd, om zo beide heren nog wat ruimte te geven voor eventuele diplomatieke gesprekken. In de VS zijn ze al niet meer welkom. Volgens EU-buitenlandchef Josep Borrell zal Rusland door de sancties steeds verder geïsoleerd raken. Het land kan een enorme inflatie verwachten.

De strafmaatregelen van vrijdag, in het tweede pakket straffen, waren ook gericht tegen energiebedrijven en de luchtvaartindustrie. De export van sommige hightech-producten wordt aan banden gelegd. Nadat de Europese Unie het strafpakket aankondigde met daarin deze maatregelen, volgden ook de VS en later ook de Britten en de Canadezen. Ook Australië heeft zich inmiddels achter de de EU en de VS geschaard.

Rusland legt beslag op in Rusland gestald buitenlands geld Het Kremlin gaat beslag leggen op geld dat buitenlanders en buitenlandse bedrijven in Rusland hebben gestald. Dmitri Medvedev, vervangend voorzitter van de Russische Veiligheidsraad, heeft dat volgens het Russische staatspersbureau RIA Novosti gezegd. Rusland zou de maatregel nemen als reactie op sancties van westerse landen, waardoor het onder meer voor veel Russen moeilijker wordt om bij geld te komen dat zij in de deze landen hebben ondergebracht. Volgens Medvedev sluit Moskou niet uit dat het de bezittingen van bedrijven die in de Verenigde Staten, de Europese Unie en andere “onvriendelijke rechtsgebieden” geregistreerd staan, zal onteigenen.

Lees ook:

Het Westen treft maatregelen tegen Rusland, maar de zwaarste sanctie wordt nog niet ingezet

‘Het leiderschap van Rusland wordt ongenadig hard geraakt’, zegt premier Rutte in Brussel. De zwaarst mogelijke sanctie – Rusland afkoppelen van het mondiale betalingsverkeer – blijft nog op de plank.