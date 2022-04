Russische aanval op Slovjansk kan een beslissend moment worden in de oorlog

Bijna anderhalve maand na het begin van zijn invasie van Oekraïne heeft de Russische president Vladimir Poetin zijn doelen flink moeten bijstellen. De oorspronkelijke bedoeling was een snelle verovering van de hoofdstad Kiev, gevolgd door de installatie van een marionettenbewind om zo Oekraïne op de knieën te dwingen.

Nu dat is mislukt, trekken de Russen zich terug uit het noorden van het binnengevallen land. Ze laten daarbij een spoor van verwoeste tanks en pantserwagens, massagraven en gedode burgers achter. Bij hun terugtrekking, die op veel plekken behoorlijk ongeordend verloopt, worden de Russen aangevallen door Oekraïense eenheden.

Militaire experts speculeerden de afgelopen dagen dat Rusland mogelijk nog wat troepen in de buurt van Kiev zou houden, om de Oekraïense verdedigers daar vast te pinnen. De Russen zouden hiermee voorkomen dat Oekraïne al te veel versterkingen naar het zuidoosten kan sturen. Maar Moskou lijkt toch echt al zijn troepen uit het noorden terug te trekken.

Hergroeperen

De Russen concentreren zich nu vooral op het oosten en zuidoosten van Oekraïne, in de hoop de delen van de regio Donbas te veroveren die pro-Russische rebellen in 2014 niet wisten in te nemen. Het Russische leger is nu bezig om teruggetrokken eenheden te hergroeperen en te bevoorraden om ze naar het zuidoosten te sturen. Ook worden verse dienstplichtigen klaargestoomd voor de strijd, en vermoedelijk worden huurlingen van de beruchte Wagner-groep naar het gebied gedirigeerd.

Westerse inlichtingendiensten en analisten vermoeden dat de Russen in de komende dagen vanuit de plaats Izjoem, die ze vrijdag innamen, een offensief zullen inzetten naar de provinciestad Slovjansk. Als ze die stad veroveren, kunnen ze vervolgens proberen zuidwaarts door te stoten. Ze zouden zo de Oekraïense verdedigers in de Donbas in de tang kunnen nemen.

Beeld Bart Friso

In de tang

Tegelijk zetten de Russen ook alles op alles om eindelijk de havenstad Marioepol in te nemen, die ze al weken belegeren. Vanuit Marioepol zouden ze daarna kunnen doortrekken in noordelijke richting, om de Oekraïense militairen in de Donbas ook vanuit deze hoek in de tang te nemen en te omsingelen.

Indien de Russische troepen deze nieuwe aanpak weten uit te voeren, kan Poetin de ‘bevrijding van de Donbas’ wellicht als overwinning presenteren aan zijn bevolking. Maar of de militairen zullen slagen, valt nog te bezien.

In het voordeel van de invasiemacht zou kunnen zijn dat in de Donbas vrijwel zonder uitzondering Russisch sprekende mensen wonen, van wie een deel van oudsher sympathie koestert voor Moskou. Dit kan opereren daar voor de Russen makkelijker maken dan het veroveren van een miljoenenstad als Kiev waar een gemotiveerde vijand zich heeft verschanst.

Forse verliezen

Maar veel van de Russische eenheden die nu worden teruggetrokken uit het noorden hebben wel forse verliezen geleden. Het moreel lijkt laag. Terwijl zij in het zuidoosten juist zullen worden geconfronteerd met de best getrainde en meest geharde Oekraïense troepen, die zich hebben ingegraven en zijn voorzien van veel westerse anti-tankwapens.

Al met al zou de verwachte Russische aanval op Slovjansk wel eens kunnen uitdraaien op een cruciale slag. Als de Russen er niet in slagen deze stad in te nemen, dreigt ook hun gehoopte verovering van de rest van de Donbas vast te lopen.

Lees ook:

Hoe groot is de kans dat Russische troepen via Oekraïne Transnistrië binnen marcheren?

Het zou weinig verbazing wekken als Rusland Transnistrië wil verbinden aan veroverd gebied in Oekraïne. De afvallige regio in Moldavië staat immers al de facto onder controle van Moskou. Maar de bevolking zit daar niet per se op te wachten, vertelt activist Nikolai Kuzmin.

Westen roept op tot vervolging voor gruwelen in voorsteden Kiev

De Oekraïense president Zelenski waarschuwt dat de gruwelijke vondsten de onderhandelingen met de Russen zullen belasten.