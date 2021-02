Russisch vaccin Sputnik V was een spoedklus, maar blijkt zeer effectief

Hoe meer zielen hoe meer vreugd, geldt voor het coronavirus, met zijn uitdijende familie van mutanten, en het geldt voor de vaccins die de mensheid tegen die familie moeten beschermen. De komst van het Russische vaccin Sputnik V is daarom goed nieuws.

Het vaccin was er al, het wordt al op grote schaal toegepast, niet alleen in Rusland maar ook in andere landen (in Europa en Latijns-Amerika). Maar het kreeg deze week wetenschappelijke erkenning met de publicatie van zijn testresultaten in vakblad The Lancet.

Eerdere positieve berichten over de effectiviteit van Sputnik V waren met argwaan ontvangen, net als het nieuws over de snelle goedkeuring door de Russische gezondheidsautoriteiten, nog voor de klinische tests waren afgerond. Maar in de testresultaten die nu zijn gepubliceerd, blijft het goede nieuws overeind: Sputnik V beschermt in meer dan 90 procent van de gevallen tegen Covid-19, zonder noemenswaardige bijwerkingen. Dat is zeer effectief.

Bewezen technologie

Dit resultaat komt niet uit de lucht vallen. Sputnik V werd ontwikkeld door het Gamaleya-instituut voor epidemiologie en microbiologie, in Moskou, waar eerder vaccins werden ontwikkeld onder meer tegen Sars en ebola. De Russische wetenschappers hebben voor dit nieuwe vaccin dezelfde techniek toegepast.

Ze nemen een alledaags virus (uit de familie van verkoudheidsvirussen), maken dat onschadelijk, en gebruiken het om een stukje genetische code van het coronavirus af te leveren in het lichaam. Met die code gaat het lichaam eiwitten aanmaken die het coronavirus typeren, én meteen ook de afweer daartegen. Mocht het coronavirus voorbijkomen dan is het lichaam paraat. Het verkoudheidsvirus dat de boodschap heeft overgebracht, kan zich in het lichaam niet vermenigvuldigen en sterft.

Dit is bewezen technologie, die ook wordt gebruikt in het zogenoemde Oxford-vaccin van AstraZeneca en in het vaccin van Janssen in Leiden. De gerapporteerde effectiviteit van die beide vaccins is echter lager dan die van Sputnik V. Dat kan komen door een truc die de Russen hebben toegepast.

Sputnik V wordt tweemaal geïnjecteerd, net als het Oxford-vaccin (Janssen gaat uit van één dosis). Maar bij het Russische vaccin wordt niet tweemaal hetzelfde ingebracht; wel tweemaal hetzelfde stukje genetische code van het virus, maar door verschillende boodschappers. Dat wordt gedaan om te voorkomen dat het lichaam een afkeer ontwikkelt van de boodschapper en het vaccin minder goed opneemt.

Dat zou de hoge effectiviteit kunnen verklaren. Die effectiviteit is vergelijkbaar met die van de vaccins van Pfizer en Moderna, al is daar gebruikgemaakt van een heel nieuwe techniek, waarvan nog moet blijken hoe die zich houdt tegenover de uitdijende familie van corona-mutanten.

