Russisch parlement verbiedt ‘lhbti-propaganda’

Een controversiële wet die de verspreiding van ‘lhbti-propaganda’ voor volwassenen verbiedt, is donderdag definitief goedgekeurd door de Doema, het Russische parlement.

De wet criminaliseert al het lhbti-materiaal dat volgens Rusland wordt gezien als poging om ‘niet-traditionele seksuele relaties’ te promoten. Daaronder vallen films, online teksten, advertenties, en alle andere publieke uitingen van homoseksuele relaties. Ook verbiedt de wet ‘pedofiliepropaganda’ en materiaal dat kinderen zou “oproepen hun geslacht te veranderen.”

‘Propaganda’ was al verboden voor minderjarigen

De wet is een uitbreiding van een omstreden wet uit 2013 die ‘propaganda voor niet-traditionele seksuele relaties’ al voor minderjarigen verbood. Die wet werd al gebruikt om homoactivisten op te pakken.

“Met dit besluit beschermen we onze kinderen en de toekomst van ons land tegen de duisternis van de Verenigde Staten en de Europese landen”, schreef het parlementslid Vyachslav Volodin op Telegram over het besluit.

Vier weken geleden stemde het parlement voor het eerst al unaniem vóór de wet. Dit is de derde en laatste stemming, met verschillende amendementen, waaronder een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar voor mensen die herhaaldelijk de wet overtreden.

Duizenden euro’s boete

Onder de nieuwe wet kunnen individuen een boete tot 400.000 roebel krijgen voor het promoten van ‘niet-traditionele seksuele relaties’. Dat is ruim zesduizend euro. Organisaties die zogenaamde propaganda verspreiden, kunnen een boete van vijf miljoen roebel krijgen, zo’n 80.000 euro. Bestrafte buitenlanders kunnen tot vijftien dagen in de cel belanden, of uit Rusland worden gezet.

De wet gaat nu naar de Russische Federatieraad, een soort Eerste Kamer, de wet zeer waarschijnlijk zal accepteren. De Russische premier Vladimir Poetin zal de wet naar verwachting in de komende dagen tekenen.

Nieuwe impuls

Sinds het begin van de oorlog met Oekraïne, donderdag precies negen maanden geleden, heeft het Kremlin een nieuwe impuls gegeven aan het promoten van traditionele waarden, met anti-gay-retoriek als een van de kernpunten, zowel in speeches als online. In een recente speech beschuldigde Poetin het Westen “richting open satanisme te bewegen”, waarbij hij het “promoten van transgender- en gay-rechten in Europa” als voorbeeld gaf.

Volgens Alexander Khinsthtein, een van de opstellers van de wet, heeft de oorlog deze wet “nieuwe relevantie gegeven”. “De speciale militaire operatie vindt niet alleen plaats op het oorlogsveld maar ook in het hoofd en de ziel van de mensen”, zei de parlementariër. Eerder had Khinshtein al kritiek geuit op de kinderserie Peppa Big, nadat een lesbisch stel verscheen in een aflevering over gezinnen.

Mensenrechtengroepen en lhbti-activisten vrezen dat de wet elke publieke uiting van homoseksuele relaties in de praktijk onmogelijk zal maken. “Lhbti’ers zullen meer en meer in de schaduw moeten gaan leven”, zei homorechtenactivist Alexei Sergeyev tegen de Britse krant The Guardian.

