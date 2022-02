Russisch leger stuit op steeds feller Oekraïens verzet nu het land wordt gemobiliseerd

Russische troepen bestookten de Oekraïense hoofdstad Kiev vrijdag met raketten. In een buitenwijk zijn tanks gesignaleerd. De Russische overmacht aan manschappen en materieel lijkt zich te concentreren op de inname van Kiev, met zijn drie miljoen inwoners, maar het grote Russische leger stuit op heftig verzet van Oekraïense troepen, die in kleine eenheden opereren.

De opmars vanuit Wit-Rusland naar Kiev is bij de stad Tsjernihiv vastgelopen op Oekraïense strijdkrachten. De Russische colonne van pantservoertuigen, legertrucks en tanks zag zich gedwongen een andere route te nemen, om Tsjernihiv heen, zo meldt het Britse ministerie van defensie op basis van informatie van inlichtingendiensten. Maar ook bij de stad Ivankiv op zestig kilometer van Kiev wordt inmiddels hevig gevochten.

De Amerikanen melden dat het de Russen moeilijk wordt gemaakt om door te stoten door de forse weerstand van het veel kleinere leger van Oekraïne. De berichten zijn niet te controleren voor media.

Sneeuwruimers als blokkades

Het Russische ministerie van defensie meldde donderdag eind van de middag dat de militair strategische luchthaven iets buiten Kiev na meer dan een dag strijd toch in handen is van de Russen. Bij de aanval zouden tweehonderd gevechtshelikopters zijn ingezet. Hier ligt een lange landingsbaan waar grote Russische transporttoestellen troepen en materieel kunnen afleveren om Kiev in te nemen. Oekraïne zegt diverse helikopters te hebben neergehaald.

Ook zijn militaire voertuigen van Oekraïne Kiev binnengegaan om de stad te verdedigen. De brug over de rivier de Dnjepr, die de stad in oost en west verdeelt, staat in brand. Circa tweehonderd Oekraïense militairen hebben daar posities ingenomen met pantservoertuigen om de Russen tegen te houden. Zelfs sneeuwruimers worden ingezet om straten te blokkeren.

De Oekraïense regering kondigde vrijdag een algehele mobilisatie af. Mannen tussen de achttien en zestig jaar moeten zich melden bij de strijdkrachten. Er zijn ook 18.000 geweren uitgedeeld aan vrijwilligers. Het ministerie van binnenlandse zaken van Oekraïne kwam met instructies hoe molotovcocktails te maken, zodat burgers die kunnen gooien naar oprukkende Russen. Het Russische leger lijkt steeds meer geconfronteerd te worden met hit-and-runacties om de opmars te vertragen en te doen stagneren.

