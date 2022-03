Russisch konvooi bij Kiev opgesplitst, eerste aanvallen op Lutsk en Dnipro

Pantserwagens verplaatsten zich donderdag door verschillende dorpen rondom het vliegveld Hostomel (Antonov) net buiten Kiev. Met Howitzer bewapende artillerie-eenheden hebben posities ingenomen aan de rand van een bos bij het dorp Loebjanka, zo'n 40 kilometer van het centrum van Kiev.

In Ozera, een dorp op circa 25 kilometer van Kiev, staan militaire voertuigen geparkeerd op oprijlanen van huizen geparkeerd. Verder ten noorden staan tankauto's opgesteld en trucks met wat volgens Maxar lanceerinstallaties zouden zijn.

Wat het uiteenvallen van de formatie betekent voor de hoofdstad is vooralsnog onduidelijk. De beelden lijken berichten van een Amerikaanse functionaris tegen persbureau Reuters te bevestigen, die stelt dat Russische legereenheden het afgelopen etmaal vijf kilometer dichterbij Kiev zijn gekomen.

Eerste aanvallen in Lutsk en Dnipro

Vrijdagochtend zijn de westelijke stad Lutsk en Dnipro in het zuidoosten voor het eerst direct onder vuur genomen door Rusland, meldt BBC News. In Lutsk zou het om een vliegveld en reparatiefabriek voor gevechtsvliegtuigen gaan, aldus de Britse omroep.

In Dnipro zijn onder meer een kinderopvang, appartementsgebouw en schoenenfabriek geraakt bij een luchtaanval, melden Oekraïense autoriteiten. Daarbij zou zeker één persoon omgekomen zijn.

Steden geblokkeerd

De situatie in Marioepol verslechtert ondertussen: in de havenstad dreigt een humanitaire ramp. De Oekraïense president Volodimir Zelenski claimt dat er donderdag een tankaanval is uitgevoerd op een konvooi met hulpgoederen bij Marioepol. In een videoboodschap noemt hij het ‘je reinste terreur’. De stad wordt volgens hem constant gebombardeerd.

Vanwege gevechten kunnen burgers de strategisch gelegen stad niet verlaten en hulpgoederen kunnen niet naar binnen. Uit berichten van persbureau Reuters blijkt ook dat het moraal van de belegerde burgers klappen krijgt: vlees is niet te krijgen in de stad, er is een zwarte markt opgezet voor groente en er zijn gevechten om voedsel, aldus een vertegenwoordiger van het Rode Kruis tegen Reuters. Ook zou er een tekort zijn aan plekken om te schuilen van de bombardementen.

Het aantal mensen dat Oekraïne is ontvlucht, is gestegen naar 2,3 miljoen mensen, aldus Zelenski. De afgelopen twee dagen zijn er circa 100.000 mensen geëvacueerd uit de zeven steden die momenteel geblokkeerd worden door Russische troepen, inclusief buitenwijken van Kiev, aldus de president.

Het is Oekraïense troepen gelukt hulp te leveren aan deze steden, aldus het staatshoofd, maar niet in Marioepol en Volnovakha, omdat die nog steeds volledig geblokkeerd zijn.

Rusland roept Veiligheidsraad bijeen

Rusland heeft donderdagnacht de VN Veiligheidsraad bijeengeroepen voor een spoedzitting. Het land zegt ‘de militaire biologisch activiteiten van de VS op het grondgebied van Oekraïne te bespreken’, schrijft de hoge Russische diplomaat Dmitry Polyanskiy op Twitter. Het land beschuldigt de VS er al langer van chemische en biologische wapens te ontwikkelen in Oekraïne. De VS en Oekraïne ontkennen dat.

President Zelenski heeft zijn zorgen geuit over de beschuldigingen. Hij vermoedt dat Rusland het verhaal wil gebruiken als excuus om de oorlog verder te escaleren en eventueel zelf biologische wapens wil gebruiken. “Ik maak me zorgen om deze beschuldigingen, want we zijn er al meermaals van overtuigd geraakt: als je Ruslands plannen wilt weten, kijk dan naar waar ze anderen van beschuldigen.”

Facebook versoepelt geweldsregels

Meta, het Amerikaanse moederbedrijf van Facebook en Instagram, heeft de regels versoepeld rondom het aanzetten van geweld tegen Russische militairen, schrijft het in een verklaring. Uitlatingen als ‘dood aan de Russische bezetters’ worden voorlopig in enkele landen toegestaan.

“Politieke uitingen die normaal in strijd zijn met onze regels, zoals gewelddadige uitlatingen, worden nu toegestaan”, aldus het bedrijf. De versoepelde regels gelden voor zover bekend alleen in Oost-Europese landen en Rusland. Doodsbedreigingen zijn niet toegestaan als deze als ‘geloofwaardig’ worden gezien, bijvoorbeeld omdat er over een locatie of methode gesproken wordt. Haatzaaien tegen Russische burgers is evenmin toegestaan. Het mag alleen als het militairen of regeringsleiders betreft.

