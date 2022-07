Russisch gas stroomt weer naar Europa, maar Poetin bepaalt voor hoe lang

Het Russische staatsgasbedrijf Gazprom is donderdag weer begonnen met gas door Nord Stream 1 naar Europa te pompen. De pijpleiding lag tien dagen stil voor onderhoud. Het is slechts veertig procent van de hoeveelheid die er vorig jaar doorheen vloeide, maar evenveel als de laatste paar maanden.

In Europa heerst opluchting dat de gastoevoer weer op gang is gekomen, zodat de reservoirs gevuld kunnen worden om een stevige winter het hoofd te kunnen bieden. Maar de vreugde kan van korte duur zijn. President Vladimir Poetin kondigde bij zijn bezoek aan Iran deze week aan dat Gazprom waarschijnlijk eind juli onderhoud moet plegen aan andere gasturbines en dan stokt de doorstroom weer.

Normaal gesproken wordt er dan meer gas via andere Russische pijpleidingen naar Europa gepompt, maar dat gebeurde tijdens het onderhoud van de laatste tien dagen niet, en zal naar verwachting bij een volgend onderhoud ook niet gebeuren.

Een voortdurend schaakspel

Poetin gebruikt zijn gas als wapen tegen de landen van de Europese Unie die stevige economische sancties instelden tegen Rusland in verband met de oorlog in Oekraïne. Poetin eist ook dat het Westen stopt met het leveren van moderne wapens aan Oekraïne, waar het Russische leger in toenemende mate last van heeft.

De vrees was dat Moskou de kraan van Nord Stream 1 helemaal niet meer zou opendraaien. “Dan heeft Poetin geen drukmiddel meer. Het leveren van gas gebruikt hij in een schaakspel waar misschien pas de helft van de zetten zijn gedaan. Met gas kan hij proberen verdeeldheid tussen de Europese landen te zaaien”, zegt Jilles van den Beukel, energiespecialist bij het HCSS, het Centrum voor Strategische Studies in Den Haag.

Hoe dat werkt? Nu al heeft Gazprom Polen, Bulgarije, Finland, Nederland en Denemarken van gaslevering uitgesloten, omdat die landen weigeren te betalen in roebels. “Moskou kan straks aanbieden om aan bijvoorbeeld Hongarije goedkoop grote hoeveelheden gas te leveren als Poetin op premier Viktor Orbán kan rekenen om verzet te plegen tegen de Europese steun aan Oekraïne en de sancties tegen Rusland.” Hongarije is voor ruim tachtig procent afhankelijk van Russisch gas en in het koudst van de winter zou deze strategie voor Poetin nuttig kunnen zijn.

Risico’s

Als Poetin nu de gastoevoer stopt raakt hij ook de Russische schatkist. “Europa heeft zich een beetje in de voet geschoten met zijn sancties” zegt Coby van der Linde, energiedeskundige van het Clingendael International Energy Programme (CIEP). “De Europese boycot van Russische olie heeft de olieprijs enorm opgedreven en Moskou een goed gevulde schatkist opgeleverd. Het leveren van minder gas aan Europa is door de hoge gasprijs ook erg voordelig gebleken.”

De verwachting is dat die hoge gasprijs de komende paar jaar hoog blijft. Van den Beukel ziet dat in de markt terug en dat brengt risico’s met zich mee als het gaat om leveringszekerheid. “Niet voor Nederland. Wij hebben diepe zakken en kunnen het betalen, maar Oost-Europese landen lopen meer risico.” Daarom vindt hij onderlinge solidariteit in de Europese Unie heel belangrijk om ervoor te zorgen dat alle landen evenveel gas krijgen.

“De consequenties van de hoge gasprijs zitten in Nederland vooral bij huishoudens met lage inkomens en bedrijven die veel energie nodig hebben voor hun productie. Als zij de gasrekening niet meer kunnen betalen lijdt de Nederlandse economie toch forse schade.” De verlaging van het btw-tarief per 1 juli op energie van 21 naar 9 procent helpt, maar tegelijkertijd wordt daardoor de urgentie minder om het energiegebruik omlaag te brengen.

