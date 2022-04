Russen weg uit Tsjernobyl ‘vanwege stralingsziekte’ en Zelenski vreest ‘krachtige nieuwe aanvallen’, dit gebeurde er vannacht in Oekraïne

De Russische militairen die de in 1986 ontplofte kerncentrale in Tsjernobyl hadden overgenomen, zijn allemaal vertrokken. Dat heeft de Oekraïense minister voor nucleaire energie laten weten. Volgens het Oekraïense atoomagentschap Energoatom zijn de Russische troepen aan hoge doses radioactieve straling blootgesteld toen ze zich nabij de kerncentrale bevonden.

De militairen hadden loopgraven gegraven in het bos rond de kerncentrale in de zogenoemde veiligheidszone, een gebied van dertig kilometer doorsnede rondom de rampplek, waar sinds de nucleaire catastrofe eind jaren tachtig niemand meer mag wonen vanwege de nog altijd hoge straling. De Russen raakten volgens het atoomagentschap “in paniek bij de eerste tekenen van stralingsziekte,” die “zeer snel opdoken” en besloten te vertrekken.

Zelenski: De gevechten zijn nog niet voorbij

De Oekraïense president Volodimir Zelenski waarschuwt dat het terugtrekken van de Russische troepen uit het noorden en midden van het land een tactiek is om meer troepen op te bouwen en nieuwe aanvallen te uit te voeren in het zuidoosten van het land.

“De troepen trekken weg van gebieden waar we ze verslaan en concentreren zich op andere belangrijke plekken waar het voor ons moeilijk kan zijn”, aldus de president. Hij vreest voor “krachtige aanvallen” op onder meer Marioepol, Charkov en Cherson.

“Er liggen moeilijke dagen in het verschiet", zei de president vannacht in zijn dagelijkse videoboodschap. In het zuiden van het land en in de Oost-Oekraïense Donbas-regio is de situatie momenteel “extreem moeilijk”, stelt Zelenski.

De Oekraïense president bevestigt dat de Russische troepen succesvol verdreven worden ten noorden van Kiev en rondom de steden Soemi en Tsjernihiv.

Rusland verzamelt troepen in Georgië

Rusland verzamelt troepen die momenteel in Georgië zijn om te helpen bij de strijd in Oekraïne. Volgens het Britse leger gaat het om zo’n 1200 tot 2000 militairen die worden verdeeld over drie verschillende bataljons.

Het is ‘hoogst opmerkelijk dat Rusland op deze manier aan versterkingen probeert te komen’, schrijven de Britten over de troepenverzameling in Georgië. Volgens het Britse leger, dat de oorlog in Oekraïne volgt met behulp van inlichtingendiensten, ‘is dit indicatief voor de onverwachte verliezen aan Russische zijde’.

In de regio’s Abchazië en Zuid-Ossetië in Georgië zijn Russische militairen gelegerd sinds Rusland het land in 2008 binnenviel.