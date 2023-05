Russen vieren ‘Dag van de overwinning’ in grafstemming

Het wordt een bangige 9-mei-viering, dinsdag in Rusland. Hoewel het Kremlin graag anders wil doen geloven, zal de jaarlijkse nationale feestdag waarop de overwinning op nazi-Duitsland wordt gevierd anders verlopen dan normaal. Er heerst in het Kremlin eerder een grafstemming dan een feeststemming, aangezien er in Rusland momenteel niet zo veel te vieren valt.

De ‘Dag van de overwinning’, zoals de officiële naam van de feestdag luidt, staat dit jaar namelijk niet bepaald in het teken van de overwinning die het Kremlin zo graag wil. Integendeel: ruim een jaar oorlog in Oekraïne heeft Rusland allesbehalve het resultaat gebracht waar president Poetin zo op hoopte.

Geld slurpende loopgravenoorlog

In plaats van een blitzkrieg met een regimeverandering in Kiev tot gevolg, ontaarde de invasie in een geld slurpende loopgravenoorlog waarbij Russische soldaten bij bosjes dood neervallen aan een frontlinie die zich uitstrekt langs betrekkelijk nietszeggende provinciestadjes zoals Bachmoet en Soledar. Verkoop dat maar eens als een overwinning, op een dag die traditioneel gezien juist als doel heeft het patriottisme een impuls te geven.

In eigen land gaat het bovendien ook niet voor de wind. Nog even los van de maatschappelijke malaise die mede wordt veroorzaakt door een economie die steeds verder stagneert, kreeg Rusland de afgelopen maanden in toenemende mate te maken met aanvallen op het eigen grondgebied. Zaterdag werd de nationalistische auteur Zachar Prilepin in de regio Nizjni Novgorod nog getroffen door een autobom. Prilepin overleefde de aanslag ternauwernood.

Daarnaast vonden er sinds begin dit jaar talloze drone-aanvallen plaats op Russisch territorium en door Rusland bezet Oekraïens gebied. Vooral in de grensregio’s en op de geannexeerde Krim raakten onbemande vliegtuigjes belangrijke infrastructuur. Vliegvelden, oliedepots en energie-infrastructuur gingen in vlammen op. Ook ontspoorden vorige week twee treinen in de regio Brjansk, grenzend aan Oekraïne, nadat explosieven de treinen van het spoor slingerden.

Drone-aanval op het Kremlin

Maar het absolute hoogtepunt, wat betreft de recente incidenten op Russisch territorium, was de vermeende drone-aanval vorige week op het Kremlin zelf. Een Oekraïense poging tot een moordaanslag op het leven van president Poetin, zo klonk het uit Moskou. Onzin, zo meende Kiev, dat net zoals bij al die andere incidenten in alle toonaarden ontkende iets met het voorval te maken te hebben.

Oekraïense aanval of niet, de uitkomst blijft hetzelfde: Rusland ligt steeds vaker onder vuur en daarmee klopt de oorlog steeds harder op de deur van de gewone Rus.

Het Kremlin snakt daarom naar een succesje op het slagveld en lijkt daarbij nog steeds de focus op Bachmoet te hebben. Maar mocht Moskou de geheel aan flarden geschoten frontstad binnenkort na maanden van intensieve strijd eindelijk innemen, dan geldt dat als niet meer dan een pyrrusoverwinning voor het Kremlin. Nog altijd niet echt reden voor een feestje.

Tel daarbij op dat het langverwachte lente-offensief van het Oekraïense leger elk moment kan beginnen, en er is genoeg aanleiding om de slingers voor 9 mei weer op te bergen. En dat is dan ook precies wat er in talloze Russische steden gebeurt. De afgelopen weken annuleerden de autoriteiten in ten minste twintig Russische steden de geplande festiviteiten voor dinsdag.

Onder meer in Kaloega, Rjazan, Orel, Saratov en diverse steden op de Krim ging er een streep door de lokale parades en bijbehorende vuurwerkshows, uit veiligheidsoverwegingen. In Belgorod werden de festiviteiten eveneens geannuleerd om ‘de vijand niet te provoceren met een grote hoeveelheid militaire apparatuur en personeel’. In Koersk klonk het dat de parade niet doorgaat ‘vanwege de huidige omstandigheden’ en elders, waaronder in Brjansk en Krasnodar, lieten de lokale autoriteiten simpelweg weten dat de 9-mei-viering geen doorgang vindt zonder daar een reden voor te geven.

Rode Plein al twee weken hermetisch afgesloten

De schrik zit er kortom goed in. Al zullen de machthebbers in het Kremlin dat niet snel erkennen. Toch was de spanning in aanloop naar 9 mei ook in de hoofdstad zelf voelbaar. De autoriteiten sloten het Rode Plein, waar de nationale militaire parade dinsdag plaatsvindt en waar de president traditiegetrouw een speech geeft, al twee weken voor de optocht hermetisch af. Tijdens voorgaande jaren ging het plein slechts drie tot vijf dagen van tevoren op slot voor het publiek.

Daarnaast stelde Moskou vorige week al een vliegverbod in en meldde het Kremlin afgelopen dinsdag dat de veiligheidsdiensten extra maatregelen nemen om de militaire parade op het Rode Plein in goede banen te leiden. Wat die maatregelen onder andere behelzen, bleek een paar dagen terug toen er online video’s opdoken van de generale repetitie van de overwinningsparade in Moskou. Daarop was te zien dat er naast de gangbare sluipschutters nu ook beveiligers met verrekijkers en anti-dronegeweren op de daken zitten.

Zo kan het feestje dinsdag alsnog doorgaan, al zal de sfeer binnenskamers een stuk angstiger en bedompter zijn dan het Kremlin op voorhand had gehoopt.

