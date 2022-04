‘Russen verkrachtten minderjarigen’, Extra troepen bij Charkov voor verovering van de Donbas-regio

Russische militairen hebben volgens de Oekraïense ombudsvrouw voor mensenrechten minderjarigen verkracht in Boetsja. Een 14-jarig meisje in de voorstad van Kiev zou zwanger zijn geraakt na door vijf mannen te zijn aangevallen en ook een 11-jarige jongen uit Boetsja is slachtoffer geworden, stelt ombudsvrouw Ljoedmila Denisova in een bericht op sociale media.

De beschuldigingen aan het adres van Moskou zijn moeilijk te verifiëren. Eerder zei een lokale bestuurder dat ook in de zuidelijke regio Cherson Oekraïense burgers slachtoffer zijn geworden van verkrachting. Daarbij zouden een 16-jarige zwangere vrouw en een vrouw van 78 jaar oud zijn aangevallen.

Oekraïne beschuldigt Rusland van oorlogsmisdaden in Boetsja, waar honderden gedode burgers zijn gevonden. Het Kremlin ontkent in alle toonaarden iets met de burgerdoden te maken te hebben en zegt dat het door Oekraïne in scène is gezet. Ondertussen duiken nu de Russen zich terugtrekken steeds berichten op over gruwelijkheden in dorpen en steden die ze achterlaten. Zo meldde de burgemeester van Makariv, ten westen van Kiev, dat er 132 burgerdoden zijn gevallen.

Ombudsvrouw Denisova roept de Verenigde Naties op onderzoek te doen naar de vermeende oorlogsmisdaden in Boetsja en ook elders in Oekraïne.

Extra Russische troepen

Het Russische leger trekt volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie duizenden extra soldaten samen aan de grens bij de Oekraïense stad Charkov. Een woordvoerder van het Pentagon zei vrijdag dat de Russen hun troepenmacht daar nu concentreren om zich te focussen op de verovering van de Donbas-regio in het oosten van Oekraïne.

De extra Russische eenheden verzamelen zich volgens zegsman John Kirby bij de Russische grensstad Belgorod. Het zou gaan om een toename van tien bataljons, wat zou duiden op zeker zesduizend extra manschappen.

Eerder meldde het Britse leger al op basis van inlichtingendiensten dat de Russen teruggetrokken zijn uit Noord-Oekraïne en zich hergroeperen om verder zuidwaarts te trekken richting de Donbas. Kirby stelde dat het Kremlin mogelijk tienduizenden reservisten op de been wil brengen als versterking.

Ook waarschuwde hij voor hevige gevechten in de Donbas, waar pro-Russische separatisten al sinds 2014 vechten tegen het regeringsleger. De republieken die zij hebben uitgeroepen, werden enkele dagen voor de Russische inval erkend door Moskou.

Oekraïne wil meer wapens en sancties na raketaanval op treinstation

De Oekraïense regering roept zijn buitenlandse bondgenoten op meer wapens te leveren en strengere sancties in te stellen tegen Rusland vanwege de raketaanval op een treinstation in Kramatorsk. Door die aanval in de oostelijke regio Donetsk kwamen volgens gouverneur Pavlo Kirilenko vrijdag zeker 52 mensen om, onder wie vrouwen en kinderen die de stad probeerden te verlaten.

Oekraïne zegt dat het Russische leger achter de raketaanval zit, maar Moskou ontkent verantwoordelijk te zijn. President Volodimir Zelenski zei vrijdagavond dat Rusland met de raketaanval bewust een burgerdoelwit onder vuur nam. Onder meer de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie hebben de aanval scherp veroordeeld.

“Wij verwachten een sterke wereldwijde reactie op deze oorlogsmisdaad”, zei Zelenski in een vrijdagavond gepubliceerde videoboodschap over de aanval op het station. “Elke vertraging in het leveren van wapens aan Oekraïne, elke weigering, kan alleen betekenen dat de politici in kwestie het Russische leiderschap meer willen helpen dan ons.”

