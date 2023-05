Russen schuilen voor de oorlog op een bounty-eiland

Op het Thaise paradijselijke eiland Koh Phangan schuilen Russen voor de oorlog: ‘Ik wil niet vechten in een oorlog waar ik niet achter sta’

Op Koh Phangan, een met witte zandstranden omzoomd eiland in de Golf van Thailand, hebben veel Russen sinds kort een nieuw thuis gevonden. Onder hen ook jonge mannen die onder geen beding naar het front in Oekraïne willen. Het eiland staat bekend om zijn beruchte, met alcohol en drugs overgoten vollemaanfeesten, junglefeesten, maar ook als spiritueel walhalla. Het is inmiddels favoriet onder de uitdijende groep digitale nomaden in Thailand.

Meer dan 100.000 Russen vlogen in november, kort na de eerste mobilisatie-oproep in Rusland, naar Thailand. In september waren het er 44.000, in oktober rond de 16.000. De meeste Russen gaan naar het Zuid-Thaise eiland Phuket of naar de badplaats Pattaya, op anderhalf uur afstand van Bangkok. De jongere Russen waaien ook uit naar andere eilanden, zoals Koh Phangan. In het eerste kwartaal van 2023 kwamen nog eens ruim 377.000 Russen naar Thailand. Experts verwachten dat dit aantal voor heel 2023 oploopt tot meer dan een miljoen.

Russische toeristen op Patong Beach, in de Thaise badplaats Pukhet Beeld Getty Images

Aan de noordkant van Koh Phangan staat in het lunchrestaurant Carrot Café het Russische gerecht borsjt op het menu, een goedgevulde soep gemaakt van onder meer rode biet. Vanaf de moderne, vierkante tafels klinkt volop Russisch. Dit café, is samen met paar andere plekken zoals Sweet Shell Cafë, Dudka Café en Hooligan een favoriete verzamelplek van de Russen op het eiland.

Ook de Rus Timur (38) die vanwege veiligheidsredenen niet met zijn achternaam in de krant wil, komt hier regelmatig om eten af te halen. Hij woont met zijn vrouw en hun zoontje van anderhalf sinds november in Thailand, op grote afstand van de oorlog. Tarasov studeerde ooit conflict studies, maar werkt aan de voorbereiding van theaterproducties en vliegt voor zijn werk op en neer naar Azerbeidzjan en Dubai.

Vakantieplan wordt vluchtplan

Hun oorspronkelijke plan was om later dit jaar op vakantie te gaan naar Thailand. Maar kort na de ‘gedeeltelijke’ mobilisatie-oproep in oktober vorig jaar, besloot Timur het zekere voor het onzekere te nemen en het land – ze woonden in Sint-Petersburg – zo snel mogelijk te verlaten. “Het was de laatste druppel van alles wat er afgelopen jaar is gebeurd in Rusland. We waren al sinds het begin van de oorlog in februari 2022 aan het praten over definitief weggaan. Maar veel mensen, onder wie ook wijzelf, raakten in een apathische staat van machteloosheid. De oproep om naar het front te moeten dwong ons tot actie.”

Via een tocht door Georgië kwamen ze in Thailand terecht. Hij heeft geen idee voor hoelang. “Onze spullen zijn opgeslagen bij mijn moeder in een dorpje op het platteland. Zo lang deze oorlog voortduurt, gaan wij niet terug naar huis. Misschien zie ik Rusland nooit meer.”

Teleurgesteld in heel veel mensen

Hij behoort met zijn leeftijd niet tot de eerste groep Russen van 18 tot 27 jaar die werd opgeroepen om te vechten in de oorlog. Maar Timur gaat ervan uit dat de mobilisatieplicht binnen niet al te lange tijd fors wordt uitgebreid en dat dan ook mannen van zijn leeftijd de dans niet zullen ontspringen. Onlangs werd al de oproep tot mobilisatie vereenvoudigd: ook digitale dienstoproepen zijn nu mogelijk. Eenmaal verstuurd, betekent dit dat diegene het land niet meer kan verlaten. “Ik wil koste wat kost voorkomen dat ik moet vechten in een oorlog waar ik niet achter sta. Bovendien wil ik mijn eigen leven en dat van anderen niet in gevaar brengen.”

Hij ziet dat het met name de oudere generatie is die de oorlog steunt: “Ik ben het afgelopen jaar in heel veel mensen teleurgesteld geraakt.” Maar een oplossing heeft ook hij niet: “Demonstreren is geen optie in Rusland. Ik heb het gevoel dat er niks is dat ik kan doen om deze oorlog een halt toe te roepen.”

Thailand is neutraal en goedkoop

Thailand behoort naast onder andere Armenië en Kazachstan tot een van de favoriete bestemmingen voor Russen – overigens ook voor Oekraïners – die niet in hun eigen land willen zijn op dit moment. Ook al voor de pandemie en de oorlog was dit het geval: in 2019 bedroeg het aantal Russische toeristen in Thailand bijna 1,5 miljoen. De Thaise politiek heeft geen kleur bekend in de oorlog en steunt Rusland noch Oekraïne. Voor Russen geldt dat ze zonder een visum het land in kunnen. Voor dertig dagen mogen ze blijven. Na die tijd gaan degene die hier langer willen blijven heel kort het land uit om direct weer terug te komen.

Timur: “Daarnaast is Thailand neutraal in de oorlog en is het een veilige en goedkope bestemming. Bovendien is de temperatuur hier prettig.” Ook het feit dat vrijwel overal in Thailand snel en goedwerkend internet te vinden is, helpt mee bij diegenen die op afstand voor een bedrijf in Rusland werken. Hij schat in dat er op dit moment ‘meer dan duizend’ Russen op Koh Phangan rondlopen. Een deel hiervan is op vakantie om de Russische winter en of stress van de oorlog te ontvluchten, een deel woonde hier al langer, en ander deel is jong en man en wil niet naar het front.

Praten over de oorlog doen ze nauwelijks

Een van deze jonge mannen is Slava Ponomarev. Met zijn 27 jaar behoort hij tot de leeftijdsgroep die is opgeroepen om te vechten in de oorlog die Rusland in Oekraïne voert. Hij woont al zes jaar op Koh Phangan, een eiland dat qua omvang net iets groter is dan Texel en zo’n 19.000 lokale Thaise inwoners heeft. Eigenlijk had hij het plan om komend voorjaar terug naar huis te gaan voor vakantie. “Dat ga ik voorlopig niet doen, omdat ik niet het leger in wil en bang ben dat de grenzen dichtgaan op het moment dat ik in Rusland ben.” Ook zijn broer van 21 is bij hem op Koh Phangan: “Ik heb hem in oktober direct gebeld dat hij hiernaartoe moest komen.” Voor hem is het een no brainer, zegt hij: “Rusland is de agressor.”

Samen met een groep vrienden, zowel Russen als Oekraïners, komt Ponomarev meerdere malen per week samen in het Sweet Shell Café op Koh Phangan, waar dagelijkse verse Russische taarten, zoals honingtaart, worden gebakken. Het restaurant ligt aan een drukke weg en heeft een wat rommelig terras waar meerdere Russische jongeren rondhangen.

Ponomarev speelt met een groep vrienden het kaartspel Maffia, onder het genot van een kop thee. Onderling praten over de oorlog doen ze nauwelijks. “Hier merk je weinig van de oorlog. Ook de Thai beginnen er niet over. Volgens mij weten ze er maar weinig vanaf. Bovendien woon ik al langer niet meer in Rusland dus ik volgde ook voor de oorlog het nieuws al niet meer.” Maar als hij met familie en vrienden thuis belt, is er wel veel stress, aldus Ponomarev die in de IT werkt.

Russen spelen Maffia in het Sweet Shell Café. Beeld Marianne Slegers

Ook Timur praat nauwelijks over de oorlog: “Ik ga weinig met andere Russen om, dat komt ook omdat we een jong kind hebben.” De Russen die voor langere tijd in Thailand zijn, zijn vaak wel de meer internationaal georiënteerde Russen, ziet hij: “Zo’n 80 procent van de Russen heeft geen internationaal paspoort en heeft een weinig realistisch beeld van hoe de wereld er buiten Rusland uitziet.” Een feit, aldus Timur, dat mogelijk verklaart waarom zo’n 50 tot 60 procent van de Russen volgens peilingen de oorlog ondersteunt.

Een einde aan de oorlog ziet hij niet snel gebeuren: “Ook al zou die eindigen, er is geen enkele manier waarop Rusland op een goede manier uit deze oorlog komt. Voor de komende twintig jaar zie ik geen toekomst daar.” Timur en zijn vrouw zijn nu aan het bedenken in welke landen zij mogelijk wel een toekomst hebben. Canada wordt het wellicht, of Australië. “Ik ben ontzettend dankbaar dat ik de financiële middelen heb om ergens anders te gaan wonen.”

Taartenbakker Andrei Gerasimov (49) woont al acht jaar op Koh Phangan, met zijn Thaise vrouw en hun zoontje, dat op een Russisch-Israëlische school zit op het eiland. De Rus werkte en woonde in Moskou, maar besloot in 2014, na de Russische annexatie van de Krim, Rusland te verlaten. Hij is nu de eigenaar van het Sweet Shell Café en heeft de Russische gemeenschap hier het afgelopen jaar zien toenemen van rond de 400 naar “meer dan duizend, mogelijk tweeduizend”. De Thaise immigratiedienst op Koh Phangan heeft geen exacte cijfers van het aantal Russen dat zich op het eiland bevindt.

Andrei Gerasimov. Beeld Marianne Slegers

Op twee momenten verlieten veel Russen het land: kort na de invasie van Oekraïne in februari en na de mobilisatieoproep in september en oktober. “Veel van de nieuwe Russen die hier rondlopen, willen niet meevechten in de oorlog en steunen die ook niet”, zegt Gerasimov. Hij ziet nog geen Russische enclaves ontstaan op Koh Phangan zoals wel het geval is op andere plekken in Thailand als Pattaya en Phuket. “Her en der beginnen Russen nieuwe bedrijven op het eiland.” Maar velen teren voorlopig in op hun spaargeld, hebben een baan die ze op afstand kunnen doen of lenen geld.

Om op langere termijn ook in Thailand te kunnen blijven bestaan er voor de Russen verschillende opties: een onderwijsvisum, een vrijwilligersvisum of een zakenvisum voor wie een eigen bedrijf wil oprichten. Ook het zogeheten Thailand Elite Visa bestaat, hoewel die laatste optie voor veel Russen aan de dure kant is: 18.000 dollar. Om voor een Thais bedrijf te kunnen werken, is een werkvergunning nodig. Een omslachtig en kostbaar proces, maar niet onmogelijk voor wie voor een Thais salaris wil werken.

Cryptogeld en verboden beroepen

Door de Russen worden creatieve oplossingen gezocht voor het feit dat Russische creditcards internationaal niet werken, als onderdeel van internationale sancties tegen Rusland. Mensen hebben veel cash meegenomen of maken roebels, tegen betaling, over naar tussenpersonen die via cryptoplatformen het geld in Thaise baht omwisselen. Ponomarev: “Ook zie ik veel Russische vrouwen beroepen uitoefenen die eigenlijk alleen toegestaan zijn voor de Thai: zoals kapper en schoonheidsspecialist.” Risicovol want wie zonder werkvergunning werkt in Thailand riskeert om zonder pardon het land te worden uitgezet en kan een fikse boete of celstraf krijgen.

Hij ziet veel van de jonge Russische mannen die op Koh Phangan zijn beland, worstelen: “Ze zijn in sommige gevallen nog nooit eerder in Thailand geweest en weten niet hoe alles hier werkt. Terug naar huis gaan is voor hen geen optie en ondertussen slinkt hun voorraad geld.”

De volledige naam van Timur is bekend bij de hoofdredactie

