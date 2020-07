Russen pogen coronavaccin te hacken

Het is een nieuw hoofdstuk in een al langer durende cyberoorlog tussen Rusland en het Westen. De Amerikaanse veiligheidsdienst NSA zei gisteren dat de hackersgroep Cozy Bear, die al langer wordt geassocieerd met de Russische geheime dienst, heeft geprobeerd een slaatje te slaan uit de wereldwijde chaos die op dit moment in laboratoria heerst. Daar wordt in nieuwe combinaties van onderzoekers naarstig gezocht naar een vaccin tegen het nieuwe coronavirus. De Russen proberen de hand te leggen op de gegevens van die projecten.

Voor zover nu bekend hebben de Russische hackers geprobeerd om bij gegevens van Britse, Canadese en Amerikaanse onderzoekers te komen. Laatstgenoemden hadden eerder ook al eens aanvallen van hackers uit Iran en China moeten afweren.

De hackers installeerden malware op de computers van de onderzoekers en probeerden op die manier de onderzoeksresultaten te kopiëren.

Er is niet bekendgemaakt hoeveel informatie de Russische hackers hebben weten te verkrijgen. Volgens The New York Times zou het met het succes van de aanvallen wel meevallen, maar is er vooral ongerustheid omdat ze zo wijdverbreid waren.

Betere bewaking

De drie overheden hebben beloofd dat ze gezondheidsorganisaties zullen bijstaan in de bewaking van hun computergegevens. Om welke organisaties het gaat, is evenmin bekendgemaakt. Het Imperial College London, dat een belangrijke rol speelt bij het ontwikkelen van een vaccin, heeft zelf bekendgemaakt dat het extra veiligheidsmaatregelen heeft getroffen op advies van de overheid.

Als de Russen de onderzoeksinformatie zouden stelen, levert dat overigens geen gevaar op voor de volksgezondheid. Het is vooral vervelend voor de betrokken onderzoekers en hun werkgevers, die nu tijd en geld investeren in de hoop dat dat zich dat later uitbetaalt.

De hackersgroep Cozy Bear heeft wel vaker geprobeerd om westerse computer-informatie te verkrijgen. De groep probeerde in te breken in de computers van regeringen, diplomatieke diensten, denktanks, gezondheidsorganisaties en energiebedrijven. Westerse veiligheidsdiensten gaan ervan uit dat de hackers deel uitmaken van de Russische veiligheidsdienst.

