Russen maken steeds minder onderscheid tussen militaire en civiele doelen

Rusland heeft maandag opnieuw zware bombardementen uitgevoerd op omsingelde steden in buurland Oekraïne. Ruim twaalf dagen na het begin van hun invasie hebben de Russische troepen nog geen enkele grote Oekraïense stad veroverd. Alleen Cherson, een zuidelijke provinciestad met een kleine 300.000 inwoners, hebben ze in handen. Intussen frustreren de Oekraïense verdedigers de Russen met tegenaanvallen en sabotage-acties.

Kennelijk in de hoop de druk op de Oekraïners op te voeren, maken de Russische militairen steeds minder onderscheid tussen militaire en civiele doelen. Oekraïense functionarissen beschuldigden Rusland maandag van ‘middeleeuwse belegeringstactieken.’

Zeer nijpend bleef de situatie in Marioepol, een havenstad aan de Zee van Azov, die sinds woensdag door de Russen wordt belegerd. Veel van de ongeveer 400.000 inwoners zitten als ratten in de val. Ze kampen met een gebrek aan voedsel en water en zitten vaak zonder stroom. Ziekenhuizen worstelen er met een tekort aan pijnstillers, waardoor chirurgen sommige dringende operaties zonder verdoving uitvoeren. Intussen wordt de havenstad door de Russen aanhoudend bestookt met artillerie en raketten. “Ze bombarderen het leven uit alles wat beweegt”, zei de Oekraïense president Volodimir Zelenski.

‘Immoreel verhaal’

Door het brute geweld zwol de vluchtelingenstroom verder aan. Volgens de Verenigde Naties zijn inmiddels meer dan 1,7 miljoen Oekraïners op de vlucht geslagen. Delegaties van beide landen ontmoetten elkaar maandag in Wit-Rusland, waarbij de evacuatie van burgers hoog op de agenda stond. Maar dat leverde, voor zover halverwege de avond bekend, weinig concreets op. Twee vorige overlegrondes bleven ook al zonder resultaat

Rusland had eerder op de dag wel een staakt-het-vuren voorgesteld om Oekraïners via veilige corridors te laten ontsnappen uit steden. Maar dat werd door Oekraïne als ‘onaanvaardbaar’ afgewezen, nadat bleek dat de inwoners van de grote steden Charkov en Kiev zouden worden geëvacueerd naar respectievelijk Rusland en Wit-Rusland, een bondgenoot van Moskou. Een woordvoerder van de Oekraïense president Zelenski noemde het Russische voorstel een ‘volslagen immoreel verhaal’.

Intussen was de Amerikaanse regering maandag bezig om een dringend hulppakket van 10 miljard dollar voor Oekraïne door het Congres te loodsen. Een deel is bestemd om de stationering van extra Amerikaanse troepen in de regio te financieren, een ander deel is bestemd voor militaire en humanitaire leveranties aan Oekraïne, en economische steun. De verwachting is dat de parlementariërs de hulp in de loop van deze week goedkeuren.

Stroomvoorziening

Tegelijk lobbyde het Witte Huis voor een internationale boycot van olie en gas uit Rusland, om de Russische oorlogskas niet langer hiermee te spekken. Olie en gas zijn tot nu toe nog uitgezonderd van de handelssancties tegen Rusland. West-Europese landen schrikken echter terug voor een boycot, omdat ze sterk afhankelijk zijn van Russische energie. Duitsland, de grootste economie van Europa, haalt 55 procent van zijn gas uit Rusland, de helft van zijn kolen en 35 procent van zijn olie. Berlijn wees een boycot dan ook af.

“Al onze stappen zijn er op gericht om Rusland hard te raken en ze moeten op de lange termijn vol te houden zijn”, zei de Duitse bondskanselier Olaf Scholz. “Op dit moment is de Europese aanvoer van energie voor verwarming, vervoer, stroomvoorziening en industrie niet op een andere manier veilig te stellen.”

Premier Mark Rutte bevestigde maandag in Londen, waar hij overleg voerde met de Britse premier Boris Johnson en de Canadese premier Justin Trudeau, dat de Europese afhankelijkheid van Russische energie ‘dramatisch’ zal moeten worden teruggeschroefd. Volgens Rutte zal daarbij vooral moeten worden ingezet op verduurzaming van de energievoorziening. “Maar dat kost tijd.”

