Russen graven zich in rond Kiev en Oekraïense troepen gaan in de tegenaanval

De Russische troepen die pogen de Oekraïense hoofdstad Kiev in te nemen, lijken zich nu in te graven op ruim 15 kilometer van de stad. Van een verdere opmars lijkt geen sprake meer. De Russen blijven de hoofdstad vanuit hun defensieve positie bestoken, zo meldden bronnen bij het Amerikaanse ministerie van defensie aan Associated Press.

Ondertussen zijn Oekraïense legereenheden in de tegenaanval gegaan. Ze hebben de weg van Kiev naar het westen, naar de stad Lviv, weer in handen.

Uit de omsingelde en compleet kapotgeschoten havenstad Marioepol in het oosten van Oekraïne komen weinig berichten meer. Er zijn geen journalisten meer in de stad en de telecomverbindingen werken nauwelijks. Nog steeds zitten daar ruim 300.000 inwoners opgesloten, die dag en nacht bestookt worden met Russische raketten, bommen en mortieren.

Beeld Bart Friso

Een Oekraïense militair op wacht in de straten van Kiev. Beeld ANP / EPA

De Navo maakte bekend dat naar schatting al tussen de 7000 en 15.000 Russische militairen zijn omgekomen bij de strijd in Oekraïne. Ook zijn er 20.000 of meer Russische militairen aan het front gewond geraakt. In de tien jaar dat het Russische leger verwikkeld was in de strijd in Afghanistan in de jaren tachtig verloor het circa 15.000 manschappen. Na vier weken oorlog in Oekraïne komt het aantal Russische slachtoffers daar dus al dicht bij in de buurt.

Oorlogsmisdaden blijven niet onbestraft

De druk op Moskou werd donderdag op diverse fronten opgevoerd. Niet alleen was er een Navo-top, ook kwamen 38 vertegenwoordigers van landen die aangesloten zijn bij het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag bijeen. Zij beloofden aanklager Karim Khan, die onderzoek doet naar oorlogsmisdaden in het Russisch-Oekraïense conflict, extra geld en personele ondersteuning.

Het Verenigd Koninkrijk zegde 1,2 miljoen euro extra toe en gaat experts in het verzamelen van bewijs leveren. Frankrijk beloofde een half miljoen euro extra aan het ICC en extra rechters, onderzoekers en experts. De 38 beloofden dat oorlogsmisdaden niet ongestraft zullen blijven in Oekraïne.

Mensen wachten bij het mortuarium in de Oekraïense stad Mykolajiv. Beeld ANP / EPA

Humanitaire crisis in Oekraïne

Ook de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties kwam donderdag bijeen. Ze veroordeelde Rusland met een overweldigende meerderheid voor de humanitaire crisis in Oekraïne en eiste een onmiddellijk staakt-het-vuren om de miljoenen burgers te beschermen, evenals hun huizen, scholen en ziekenhuizen. 97 landen stemden voor de resolutie, slechts vijf landen stemden tegen: Rusland zelf, Wit-Rusland, Syrië, Noord-Korea en Eritrea. 38 landen, waaronder China, onthielden zich van stemming.

Een resolutie van de Algemeen Vergadering van de Verenigde Naties is niet bindend, maar er gaat wel moreel gezag van uit als zo veel landen instemmen. Rusland wordt daarmee internationaal nog verder geïsoleerd.

