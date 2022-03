Russen gebruiken steeds vaker clustermunitie en dat is een oorlogsmisdaad

Op de tweede dag van de Russisch invasie, afgelopen vrijdag, wordt het Oekraïense stadje Okhtyrka – nabij Charkov – getroffen door een artillerieaanval. Verschillende explosieven slaan in bij een kinderdagverblijf. Een drone maakt erna een video-opname van het gebouw en de schade; op de grond liggen twee doden.

Het onderzoekscollectief Bellingcat analyseert de video en omcirkelt de inslagen in het dak en om het kinderdagverblijf. Die wijzen er, samen met raketresten die in de omgeving worden gevonden, op dat het Russische leger tijdens de slag om Okhtyrka clustermunitie heeft ingezet, waarbij een afgeschoten raket een deken aan kleinere projectielen afvuurt.

Oorlogsrecht

Roos Boer is al een hele week bezig zoveel mogelijk oorlogshandelingen in Oekraïne te documenteren en te onderzoeken of er patronen in zitten, zoals het gebruik van clustermunitie. Ze werkt voor Pax, een vredesorganisatie die burgers in conflictgebieden probeert te beschermen door oorlogshandelingen vast te leggen en te analyseren in het kader van het geldend oorlogsrecht.

Ze ziet meer voorbeelden van het gebruik van wapens die geen onderscheid maken tussen burger- en militaire doelen. Het zijn wapensystemen die een gebiedsdekkend effect hebben zoals de Smerch oftewel de BM-30, die twaalf raketten in een halve minuut afvuurt en waarvan elke raket weer submunitie bij zich draagt om een groot gebied te raken. Of de iets lichtere BM-21 Grad, een raketlanceersysteem dat in twintig seconden maar liefst veertig raketten redelijk ongericht afschiet.

“Het gebruik in het open veld is toegestaan, maar niet in dorpen of steden, dan zijn de gevolgen groot voor de burgerbevolking”, legt Boer uit. Rusland en Oekraïne zijn niet aangesloten bij het Clustermunitieverdrag dat inmiddels door honderd landen is ondertekend en het gebruik ervan verbiedt. Maar onder het oorlogsrecht is het inzetten van dit soort wapens tegen burgers hoe dan ook verboden. Gebeurt dat, dan is er sprake van een oorlogsmisdrijf. Het vaststellen daarvan is steeds weer een ingewikkelde juridische klus.

Veel verontrustend materiaal

De aanklager van het Internationaal Strafhof in Den Haag, Karim Khan, kondigde woensdagavond aan een onderzoek te openen naar mogelijke oorlogsmisdrijven in Oekraïne. Het strafhof kan individuen, die hiervan worden verdacht, laten oppakken en vervolgen. Bellingcat, maar ook Pax leveren hiervoor materiaal aan dat ze bij hun onderzoeken tegenkomen.

Veel bewijs komt van beelden op sociale media van bominslagen in bewoonde gebieden, die geanalyseerd worden op locatie, tijd, echtheid en schade, waarbij veel andere bronnen worden gebruikt zoals satellietbeelden en getuigen.

Boer ziet de afgelopen dagen veel verontrustend materiaal voorbijkomen. Ze noemt de aanval op Charkov, die nu in volle hevigheid gaande is, maar ook op Marioepol, en eerder op Donetsk. Ze ziet de inzet van explosieve wapens met gebiedsdekkend effect in steden. “Het is voor de aanvaller, de Russen in dit geval, een veilige manier van vechten, omdat die raketten van een behoorlijke afstand worden afgeschoten en geen schade aanrichten bij de eigen troepen.”

Bijkomende schade

De consequenties voor burgers zijn echter immens. Niet alleen vallen er doden en gewonden, maar ook wordt door het gebruik van dit soort fragmentatiemunitie veel bijkomende schade aangericht, die het burgers moeilijker maakt om te overleven. Zo worden water-, elektra- en gasinstallaties vernietigd. Boer ziet ook ziekenhuizen getroffen worden. De telecominfrastructuur wordt uitgeschakeld, waardoor ambulances niet meer gebeld kunnen worden. Op nog langere termijn hebben gevluchte mensen die terugkeren, geen huis meer omdat dat aan flarden is geschoten.

Boer is bang dat het nog lang niet voorbij is. De hoofdstad van Oekraïne, Kiev, staat op het punt op grote schaal aangevallen te worden. Als hier ook clusterbommen worden gebruikt, is de ellende niet te overzien.

Lees ook:

Zware gevechten in Kiev, Charkov, Cherson en Marioepol.

De Russische invasie in Oekraïne is ontaard in een slag om grote steden en om de corridor van de Donbas naar de Krim

Wat er ook gebeurt, zij blijven in Kiev

Met het oprukken van de Russische troepen neemt de spanning in Kiev steeds verder toe. Veel inwoners zijn de Oekraïense hoofdstad inmiddels ontvlucht maar de pasgetrouwde Antonina Koetsjerenko en Oleksander Dombrovski zijn vastbesloten te blijven.