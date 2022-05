Russen bestoken Severodonetsk in de Donbas. ‘Ze verwoesten de stad gewoon’

De Russische strijdkrachten zijn vol in de aanval in de Donbas. Met name rond de stad Severodonetsk woeden zware gevechten.

De Russen hebben duidelijk hun zinnen gezet op een zo snel mogelijke verovering van de provincie Loegansk. Met de verovering van de stad Severodonetsk, die volgens Oekraïense bronnen permanent wordt gebombardeerd, zou de provincie praktisch geheel onder Russische controle staan. “Ze verwoesten de stad gewoon”, zei de gouverneur van Loegansk, Sergi Gaidai.

In Severodonetsk, met normaal ruim 100.000 inwoners, zetelde het Oekraïense provinciebestuur, omdat de hoofdstad Loegansk al sinds 2014 in handen van pro-Russische rebellen was. De stad is ook een belangrijk strategisch knooppunt. De Russen proberen de Oekraïense troepen die zich er hebben ingegraven van drie kanten te omsingelen. Ook de tweelingstad Lisitsjansk, op de westoever van de rivier de Severski Donets, wordt bestookt. Ook rond de stadjes Bachmoet en Popasna wordt zwaar gevochten.

Het wordt voor burgers steeds moeilijker om weg te komen uit Lisitsjansk en Severodonetsk, waar volgens de gouverneur nu nog zo’n 15.000 inwoners verblijven. De enige weg naar het westen ligt vaak onder vuur, melden journalisten ter plekke. Oekraïense militaire voertuigen gebruiken de weg om manschappen en materieel aan te voeren.

Ook in Donetsk woeden zware gevechten

Na het vastlopen van het Russische offensief in Noord-Oekraïne, gaf het Kremlin in april te kennen dat alle inspanning nu zouden worden gericht op de ‘bevrijding’ van de Donbas: de regio die bestaat uit de provincies Loegansk en Donetsk. Rusland heeft al voor de invasie in februari Loegansk en Donetsk als onafhankelijke republieken erkend. Ook in Donetsk woeden zware gevechten, ten noorden en westen van de gelijknamige hoofdstad.

Rusland heeft meer troepen beschikbaar voor het offensief in de Donbas, sinds het Russische leger zich onlangs heeft teruggetrokken rond het noordelijker gelegen Charkov, en sinds de afgelopen week de laatste Oekraïense verzetshaard in de zuidelijke stad Marioepol, de Azovstalfabriek, is opgerold.

Zowel Oekraïense als Russische zegslieden geven te kennen dat de oorlog nog zal aanslepen. Als verklaring voor de trage voortgang voerde de Russische minister van defensie, Sergej Sjojgoe, aan dat Moskou er alles aan doet om burgerdoden te voorkomen. Pogingen om de bevolking te sparen “vertragen natuurlijk het tempo van het offensief, maar dat is opzet”, zei hij tijdens een vergadering met andere militairen die deels op tv werd uitgezonden.

Problemen rond aanvoerlijnen houden aan

Volgens westerse analyses boeken de Russen weliswaar mondjesmaat vooruitgang, maar blijven ze grote moeite houden met problemen die hun eerder ook al parten speelden, zoals haperende aanvoerlijnen, slecht onderhouden materieel en gebrekkige controle over het luchtruim.

De Russen lijken het tij niet mee te hebben. Het Westen blijft steeds meer – en steeds geavanceerdere – wapens leveren aan Oekraïne. President Zelenski benadrukt dat het doel blijft om de Russen terug te drijven. “De komende weken van de oorlog zullen zeer moeilijk zijn”, erkende Zelenski maandag. “De Russische bezetters proberen te tonen dat ze niet weggaan uit de bezette gebieden rond Charkov, en dat ze de regio rond Cherson, Zaporizja en de Donbas niet zullen opgeven.”

Volgens Oekraïense opgaven verliezen de Russen terrein in het zuiden, tussen Mykolajiv en de stad Cherson. Cherson is al in een vroeg stadium van de invasie in Russische handen gekomen. Wekenlang kwamen er berichten uit de stad van protesterende inwoners, maar de vrees bestaat dat ieder teken van verzet gesmoord wordt.

Verzet in Melitopol

Het stadsbestuur dat door de Russen is aangesteld, heeft de roebel ingevoerd, en heeft te kennen gegeven dat het wil opgaan in Rusland. Ook heeft het gevraagd om een Russische militaire basis, ‘als veiligheidsgarantie voor de regio en zijn inwoners’.

Verzet is er in ieder geval nog wel in een andere stad die al in februari is ingenomen, Melitopol. Vorige week woensdag hebben ‘partizanen’ een spoorweg opgeblazen, waardoor een Russische gepantserde trein met militaire goederen zou zijn ontspoord, zo vertelde de afgezette burgemeester van de stad, Ivan Fedorov, tegen de BBC.

Volgens Fedorov, die door de Russen was vastgezet maar werd vrijgelaten na een gevangenenruil, zijn sinds de inname van de stad tientallen Russische militairen door het verzet gedood. Een brandweercommandant van de stad die eind april verdween, verscheen vorige week op tv om te ‘bekennen’ dat hij informatie over Russische legerposities had doorgegeven.

Beeld Bart Friso

Lees ook:

Van Oost naar West-Oekraïne, een reisverslag van drie maanden oorlog: ‘Helden sterven niet’

Drie maanden geleden, op 24 februari 2020, begonnen de Russen hun grootschalige invasie van Oekraïne. Correspondent Michiel Driebergen reisde van het oosten naar het westen van het land, en sprak met de mensen die hij tegenkwam over hun oorlogservaringen.