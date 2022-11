Rusland zoekt bescherming van de rivier met vertrek uit Cherson

Opnieuw wacht de Russen een vernederende aftocht in Oekraïne. Na de mislukte verovering van Kiev en de terugtrekking uit het noorden, moet Rusland nu ook de zuidelijke stad Cherson prijsgeven. Cherson, gelegen aan de westoever van de Dnjepr, was de enige provinciehoofdstad die de Russen wisten te veroveren op Oekraïne sinds de invasie.

De Russische regering kondigde woensdag plotseling het vertrek aan uit de stad. Hoewel de Russen het al langer zwaar te verduren hadden in het gebied eromheen, kwam de aankondiging als een verrassing. Rusland was zich namelijk aan het ingraven ter voorbereiding op een grote slag. Donderdag bevestigde Rusland opnieuw zijn terugtrekking. Blijkbaar wil Moskou een militaire nederlaag niet langer uitstellen en kiest het voor de aftocht tegen de laagst mogelijke prijs in Russische mensenlevens.

De Russen hebben met hun vertrek niet langer de rivier in hun rug, terwijl de Oekraïners, om de Russische bezettingsmacht te kunnen bereiken, nu moeten oversteken. Rivieren zijn gunstige obstakels om de vijand op enige afstand te houden. Toch zijn de Russen een belangrijk voordeel kwijt met hun vertrek uit Cherson: het gebrek aan vluchtmogelijkheden in Cherson kon hun militairen er juist toe aanzetten om harder te vechten. Dit ondervonden de Russen zelf ook aan den lijve bij de verovering van Marioepol, waarbij zij op uitzonderlijk verzet stuitten van een handjevol omsingelde Oekraïense militairen in een verlaten fabriek.

Brug bij Cherson ingestort, Russische terugtrekking lastiger De enige brug bij de Zuid-Oekraïense stad Cherson die leidt naar de door Rusland gecontroleerde oostelijke oever van de rivier de Dnjepr, is ingestort. Op foto’s die Oekraïense media publiceerden is te zien dat hele delen van de Antonivsky-brug ontbreken. Rusland maakte woensdag bekend zich terug te trekken van de westelijke oever van de Dnjepr naar de andere kant. De Russische terugtrekking kan dus worden bemoeilijkt. De volgende brug over de rivier ligt tientallen kilometers van Cherson. De oorzaak van de instorting was niet meteen duidelijk. Oekraïne heeft eerder wel aanvallen op de brug uitgevoerd om de bevoorrading van Russische troepen te hinderen. (ANP)

De Russen hopen met hun vertrek naar de overkant van de rivier de Oekraïners beter van zich af te kunnen slaan en dat de frontlinie in het zuiden ‘bevroren’ wordt. Maar het Russische moreel en de discipline, die toch al niet al te hoog waren, zullen verder te lijden hebben door deze aftocht, terwijl de Oekraïense militairen een flinke morele opsteker krijgen. Daarnaast zijn er nog genoeg andere frontlinies, waar de Russen kwetsbaar zijn en waar de Oekraïners zich op zullen storten, zodra zij Cherson echt onder controle hebben.

Beeld Bart Friso

De Oekraïense regering bleef donderdag op haar hoede voor een Russische hinderlaag. De terugtrekkende Russen zouden nog behoorlijk wat schade kunnen toebrengen aan Oekraïners vanuit de stad. De Oekraïense legerchef Valeri Zaluzhnji kon donderdag nog niet bevestigen of de Russen echt verdwenen waren uit Cherson en liet weten dat zijn militairen niet overhaast de stad zouden benaderen.

Oekraïne heeft in de afgelopen maanden veel bruggen gebombardeerd langs de rivier, om de bevoorrading van de Russen in Cherson onmogelijk te maken. Maar daardoor is een vertrek van de Russen ook bemoeilijkt. Voorafgaand aan het bevel tot terugtrekking zouden tussen de twintig- en dertigduizend Russische militairen verschanst zitten in de stad.

De stafchef van het Amerikanse leger, generaal Mark Milley, wees er woensdag op dat het mogelijk nog weken kan duren voordat de laatste Russen zijn vertrokken. Ook zei hij er niet in te geloven dat de terugtrekking een afleidingsmanoeuvre is. Volgens Amerikaanse schattingen zijn tussen de 40.000 Oekraïense burgers omgekomen sinds de invasie, zijn ‘zeker meer’ dan 100.000 Russische militairen omgekomen of gewond geraakt en “waarschijnlijk hetzelfde (aantal, red.) aan de Oekraïense kant”.

Lees ook:

Rusland incasseert weer een klap en trekt zich terug uit Cherson

Een zware nederlaag voor Rusland, en een grote opsteker voor Oekraïne: Rusland trekt zijn troepen terug uit het westelijke gedeelte van de regio Cherson, ook uit de gelijknamige hoofdstad.