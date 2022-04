Rusland zegt het oosten en ook het zuiden van Oekraïne te willen inlijven

Rusland heeft zijn intenties met de invasie van Oekraïne vrijdag bekendgemaakt. In de ‘tweede fase’ van de inval wil het Kremlin eerst Oost-Oekraïne innemen en dan doorstoten naar het zuiden, om zo de gehele kuststrook langs de Zwarte Zee te veroveren en aansluiting te zoeken bij Transnistrië, de separatistische regio in Moldavië die sinds 1990 op de hand van Rusland is.

Dit zei de waarnemend commandant van het centrale Russische militaire district, Roestam Minnekajev, tegen de Russische persbureaus Tass en Interfax. De Russische bataljons richten zich nu eerst op het innemen van de hele Donbas in het oosten tegen de Russische grens aan. Hiermee wordt de oostelijke corridor naar de in 2014 geannexeerde Krim zeker gesteld.

Gedecimeerde Russische bataljons en tankbrigades die teruggetrokken zijn na de mislukte aanval op de Oekraïense hoofdstad Kiev, worden in hoog tempo opgelapt en samengevoegd om via het noordoosten deel te nemen aan de strijd om de Donbas.

Halve maan op de landkaart

Vanuit een driekwart cirkel rukken Russische legereenheden op in de Donbas en vallen ze steden als Charkov in het noorden weer aan, evenals zuidelijker gelegen kleinere plaatsen als Izjoem, Slovjansk, Kramatorsk, Popasna, Lyman en Zaporizja zuidwestelijk. Die steden vormen een halve maan op de landkaart. De Oekraïense troepen hebben zich daar ingegraven en verschanst, maar lopen het risico via deze Russische tangbeweging afgesneden te worden van de rest van Oekraïne. Vooral bij Izjoem wordt hevig gevochten met naar verluidt maar liefst 25 Russische bataljons.

De aangekondigde militaire operatie om het oosten en zuiden te veroveren, komt een dag nadat de Russische president Vladimir Poetin de overwinning uitriep in de zuidoostelijk havenstad Marioepol aan de Zee van Azov. Maar een dag later wordt er nog steeds gevochten op het complex van de staalfabrieken waar het Azov-regiment en de 36ste marinebrigade weigeren zich over te geven.

Het Kremlin heeft de tienduizend manschappen die de stad omsingelen dringend nodig om de Donbas vanuit het zuidoosten aan te kunnen vallen. Maar voorlopig zitten de Russische troepen daar gedeeltelijk vast om het elf vierkante kilometer grote industriële complex uit te schakelen door de Oekraïners uit te hongeren. Er zouden ook nog zo’n 100.000 inwoners in Marioepol opgesloten zitten, deels ondergedoken op het terrein van de staalfabrieken.

Geen controle over het Oekraïense luchtruim

Moskou heeft in de strijd om de Donbas bijna alle legereenheden gemobiliseerd, maar kan alleen met een enorme overmacht winnen tegen de Oekraïense troepen die hun land verdedigen. Een vuistregel is dat de aanvaller over minimaal drie keer zo veel manschappen en tanks moet beschikken om de verdedigers te verslaan. Bovendien is daarbij luchtdominantie vereist om de grondtroepen te ondersteunen en te beschermen, maar de Russische luchtmacht heeft na bijna twee maanden nog steeds geen controle over het Oekraïense luchtruim.

Commandant Minnekajev zei over de Russische doelstellingen dat na de Donbas het zuiden van Oekraïne aan de beurt is, om zo het land af te sluiten van de Zwarte Zee. De Russen moeten dan de havensteden Mykolajiv en Odessa innemen. Met het tot zinken brengen van de kruiser de Moskva, anderhalve week geleden, is een landing vanuit zee een stuk moeilijker geworden voor de Russische marine.

Als Zuid-Oekraïne is veroverd, kan het Russische leger aansluiting zoeken bij het in Moldavië gelegen Transnistrië. Er zijn geruchten dat daar een vliegveld in gereedheid wordt gebracht om Russische militaire vrachtvliegtuigen te laten landen.

Lees ook:

Poetin claimt ‘overwinning’ in Marioepol, maar Oekraïne blijft verzet bieden.

De Russische president Vladimir Poetin heeft donderdag na een belegering van bijna twee maanden de overwinning uitgeroepen in de strategische havenstad Marioepol in het zuidoosten van Oekraïne.