‘Rusland wil stroomvoorziening Oekraïne volledig vernietigen’

Oekraïense troepen hebben een verblijf ingericht in loopgraven, regio Donetsk. Beeld AP

