Rusland wijt dodelijke aanval Makijivka aan gebruik mobieltjes

Dat zegt het Russische ministerie van defensie, dat tevens het dodental in de tijdelijke militaire basis in Makijivka bijstelde naar 89. Eerder sprak het ministerie van 63 doden, terwijl Oekraïne stelt dat ongeveer 400 Russische militairen bij de aanval zijn omgekomen.

“Het is nu al duidelijk dat de belangrijkste reden voor wat er is gebeurd het massale gebruik - in strijd met een verbod - door personeel van mobiele telefoons was in een gebied binnen het bereik van vijandelijke wapens”, aldus het ministerie.

Ook in het zuiden van het land sloeg het Oekraïense leger dit weekend toe. Zo zouden bij een Oekraïense aanval in de regio Cherson op oudjaarsavond zo’n vijfhonderd Russische soldaten zijn omgekomen of gewond zijn geraakt, meldden de Oekraïense autoriteiten dinsdag. Ook zouden op nieuwjaarsdag Russische eenheden getroffen zijn bij een aanval in het dorp Fedorivka. Het is nog onduidelijk hoeveel slachtoffers daarbij zijn gevallen.

De aanvallen in Cherson zijn niet door Moskou bevestigd.

Russisch-nationalistische commentatoren vragen zich openlijk af hoe dit heeft kunnen gebeuren: een Oekraïense raketaanval die vele tientallen en mogelijk zelfs honderden Russische soldaten heeft gedood.