Rusland werd ver achter het front bestookt. Hoe gaat het nu verder op de Krim?

Rusland blijft volhouden dat de recente explosies op de Krim het gevolg waren van een brand in een munitiedepot. Militaire experts stellen juist dat de kraters op het getroffen vliegveld veroorzaakt moeten zijn door raketten of nauwkeurig geplaatste bommen. Oekraïne heeft officieel geen verantwoordelijkheid opgeëist voor de explosies, maar vermoed wordt dat Kiev erachter zit.

Heeft Oekraïne nu de aanval op de Krim ingezet?

Als Oekraïne achter de explosies op de Krim zit, lijkt dit geen opmaat voor een Krim-offensief. Oekraïne probeert terrein te winnen in het zuiden bij de stad Cherson, maar de terreinwinst is niet groot en de Krim is nog ver weg voor het Oekraïense leger: de dichtstbijzijnde Oekraïense posities zijn 200 kilometer verwijderd van het vliegveld bij Novofedorivka. Oekraïne heeft geen manschappen beschikbaar voor een Krim-offensief nu troepen tegelijkertijd vechten bij Cherson, Zaporizja, Charkov en in de Donbas.

Waarom is de Krim zo belangrijk?

Sebastopol is de thuishaven van de Russische Zwarte Zeevloot, en daarnaast hebben de Russen veel raketsystemen op het schiereiland gepositioneerd waarmee ze Oekraïense posities langs de Zwarte Zee-kust kunnen bestoken. Om het Russische leger in het zuiden van Oekraïne te ondersteunen is de Krim van cruciaal belang. Dat bij de explosies op het Russische vliegveld negen gevechtsvliegtuigen en een grote hoeveelheid brandstof en munitie zijn verwoest, is voor het Oekraïense Cherson-offensief dan ook goed nieuws.

De Krim is ook symbolisch heel belangrijk voor beide partijen. Voor de Oekraïners vormt de annexatie van de Krim in 2014 het begin van de Russische aanval op Oekraïne. President Zelenski zei dinsdagavond dat de oorlog pas voorbij is als de Krim is bevrijd.

Voor de Russen kan van bevrijding helemaal geen sprake zijn. Volgens hen is de Krim sinds het aansluitingsreferendum van 2014 wettelijk Russisch. Een aanval op de Krim is dus een aanval op Russisch grondgebied volgens Moskou. Daarbij komt nog dat de Krim voor de Russen een succesverhaal is, dat ze graag willen herhalen in andere delen van Oekraïne.

Hoe zal Rusland militair reageren?

Eerder heeft Rusland een mogelijke Oekraïense aanval op de Krim als ‘rode lijn’ bestempeld. Toch heeft Rusland de Oekraïners nu niet eens beschuldigd van een aanval. Rusland probeert de Krim af te schilderen als een onneembare vesting.

Als het de Oekraïners nu is gelukt om van grote afstand of diep achter de vijandelijke linies een strategische Russische positie te verwoesten, gaat dat verhaal van de Russen in rook op. Zolang de Russen de explosies wijten aan een brand, zal er geen grootschalige militaire reactie volgen.

Oekraïne heeft baat bij de ambiguïteit die er nu heerst rond de explosies. De Krim is zwaar beveiligd met antiraket- en antivliegtuig-artillerie, waardoor de Russen zich nu afvragen: hoe hebben de Oekraïners het klaargespeeld om een vliegveld op het schiereiland te bestoken, en kan dit opnieuw gebeuren? Die onzekerheid creëert angst.

De Saki luchtbasis voor en na de aanval. Beeld AP

