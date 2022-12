‘Rusland vervangt opnieuw een generaal’

Luitenant-generaal Jevgeni Nikiforov moet het stokje overnemen van kolonel-generaal Sergei Koezovlev. Dat heeft het Britse ministerie van defensie vrijdag bekendgemaakt in een tweet. Koezovlev heeft het drie maanden op deze post uitgehouden.

Het is maar zeer de vraag of Nikiforov het er beter zal afbrengen dan zijn drie voorgangers (als het er niet meer waren, want de benoemingen spelen zich af in de mist van de oorlog). Nikiforov speelde volgens de Britten een belangrijke rol in de voor de Russen zeer beroerd verlopen aanval op de hoofdstad Kiev, aan het begin van de grootschalige invasie. Als commandant was hij verantwoordelijk voor de troepen die vanuit noordoostelijke richting via Tsjernobyl oprukten in de richting van Kiev - maar de stad niet bereikten.

Het westelijke militaire district - een van Ruslands vijf militaire districten - omvat regio's in de grensstreek met Oekraïne, maar ook Kaliningrad (boven Wit-Rusland) valt eronder.

In de verdrukking

Troepen onder Nikiforovs commando moeten volgens de Britse inlichtingen de linies houden bij zwaarbevochten Oekraïense steden als Kreminna en Svatove, in Loegansk. Rusland zit op dit moment in de verdrukking bij deze strategisch belangrijke steden, die de poort vormen naar andere steden in de Donbas. Naar verwachting zal zowel Rusland als Oekraïne de komende tijd juist hier alles op alles zetten om een doorbraak te forceren.

Vorige maand nog werd generaal Aleksandr Lapin van het centraal militair district ontslagen. Ook hij was verantwoordelijk voor de strijd in de Donbas.

Om de grotendeels langs elkaar heen werkende eenheden beter te coördineren, benoemde de Russische president Poetin in oktober generaal Sergej Soervikin tot commandant van alle Russische strijdkrachten in Oekraïne.

