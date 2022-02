Rusland valt Oekraïne van drie kanten aan: wat gebeurde er vannacht?

Was de hoop van enkele optimisten afgelopen dinsdag nog dat Poetin het misschien alleen bij de erkenning van de toch al afvallige volksrepublieken Donetsk en Loegansk zou houden; nu lijkt de dreiging voor Kiev mogelijk nog groter dan verwacht. Verspreid over het hele land werden in de de vroege donderdagochtend explosies, raketinslagen en geweervuur gemeld.

In de hoofdstad Kiev werden de schuilkelders de afgelopen nacht opgezocht, maar ook in Lviv - de plek waarnaar meerdere landen de afgelopen weken hun ambassades verplaatsten - klonk het luchtalarm. Oekraïne meldde dat de grensbewaking met het land vanuit Wit-Rusland, Rusland én de Krim werd bestookt door geweer- en artillerievuur, waarmee het land dus in feite van drie kanten wordt aangevallen.

In kustplaats Mariepol klonken explosies, waar ook in het tegen westen van de Krim gelegen Odessa, net als Charkov, de tweede stad in het land, gelegen in het noordoosten nabij de grens met Rusland. CNN citeerde vanochtend officials binnen het Oekraïense ministerie van Binnenlandse Zaken dat er al honderden doden zouden zijn gevallen, zelf bevestigde Oekraïne even na achten dat er zeven slachtoffers zijn gevallen.

Toespraak Poetin

Tegen vier uur 's nachts Nederlandse tijd verscheen de Russische president Vladimir Poetin plots op de Russische staatstelevisie, waarin hij tijdens een onaangekondigde toespraak de Oekraïners opriep om met onmiddellijke ingang de wapens neer te leggen. Even daarna werden er explosies gemeld in de Oekraïense hoofdstad Kiev, gevolgd door meldingen van beschietingen op meerdere plaatsen in het land.

Poetin zei dat zijn land een ‘een speciale militaire operatie’ zou uitvoeren in de Donbas-regio, die eerder deze week door hem als onafhankelijke landen werden erkend. Ook waarschuwde hij het Westen onmiddellijk te zullen reageren op buitenlandse bemoeienis, die ‘consequenties zal hebben zoals de wereld die nog nooit heeft gezien’.

Oekraïne meldde niet lang na de toespraak dat Rusland een ‘volledige oorlog’ is begonnen, waarop president Zelenski de staat van beleg uitriep. Volgens Zelenski werden vanochtend overal in zijn land militaire doelen bestookt; Rusland meldde later op de ochtend dat de Oekraïense luchtmacht en luchtverdediging al zou zijn uitgeschakeld.

‘Duistere dag voor de wereld’

Overal de hele wereld is ontzet gereageerd op de Russische invasie - westerse leiders tuimelden deze vroege ochtend over elkaar heen in het veroordelen van de agressie tegenover het soevereine land Rusland en te eisen dat Poetin zijn militaire inzet zou staken. De Duitse kanselier Scholz sprak van een duistere dag voor de wereld, de Nederlandse defensieminister Kajsa Ollongren noemde de aanval ‘een illegale daad van agressie met ernstige gevolgen’.

President Zelenskyy reached out to me tonight and we just finished speaking. I condemned this unprovoked and unjustified attack by Russian military forces. I briefed him on the steps we are taking to rally international condemnation, including tonight at the UN Security Council. — President Biden (@POTUS) 24 februari 2022

Maar de grote vraag is wat het westen kán doen. Oekraïne zelf vraagt om wapenhulp en ‘verwoestende sancties’: zelfs Zelenski lijkt te weten dat het vragen om directe militaire assistentie zinloos is. Weinig landen zullen bereid zijn een directe militaire confrontatie met Rusland te riskeren, en zo het gevaar te lopen dat het conflict escaleert. Zelenski hoopt dat de wereld zich verenigt tegen Rusland, en het met economische sancties - zoals het compleet buitensluiten van wereldhandel - op de knieën krijgt.

De VS en EU hebben dan ook direct dergelijke zwaardere sancties aangekondigd - maar wat die precies inhouden is nog niet bekend. Vergaande economische sancties kunnen ook gevolgen hebben voor de landen zelf: zo schoot de gasprijs vanochtend maar liefst 27 procent omhoog.

