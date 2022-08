Rusland torpedeert VN-verklaring over nucleaire wapens

Rusland weigert zijn goedkeuring te verlenen aan een gezamenlijke verklaring van de Verenigde Naties tijdens de vijfjaarlijkse vergadering van het Non-Proliferatieverdrag (NPT). Dat verdrag heeft tot doel om de verspreiding van kernwapens te voorkomen, bestaande kernmachten te bewegen om hun nucleaire wapens te ontmantelen en om ervoor te zorgen dat nucleaire energie op vreedzame wijze wordt gebruikt. Voor een gezamenlijke verklaring is de instemming nodig van alle 191 landen die aangesloten zijn bij het verdrag.

Een lid van de Russische delegatie zei dat de nucleaire conferentie ‘politiek gegijzeld’ is door landen die ‘af willen rekenen met Rusland door kwesties op te werpen die niet direct te maken hebben met het verdrag’. “Deze landen, namelijk Oekraïne en de bondgenoten van het regime in Kiev, dragen de volledige verantwoordelijkheid voor het uitblijven van een positief eindresultaat.”

‘Vooruitzicht van nucleaire oorlog’

De voorzitter van de conferentie, de Argentijnse ambassadeur Gustavo Zlauvinen, zei voordat hij kennis nam van de Russische positie, dat de conceptverklaring voorzag in alle bezwaren en wensen van alle deelnemers, en onderstreepte het belang van een akkoord vanwege het ‘vooruitzicht van de ondenkbare nucleaire oorlog’. Met de Russische afwijzing van de gezamenlijke verklaring is al het voorbereidend werk van, en onderhandelingen tussen de NPT-landen voor niets geweest.

Er werd door veel landen uitgekeken naar de conferentie, omdat deze eigenlijk in 2020 al had moeten plaatsvinden, maar door de coronacrisis werd uitgesteld met twee jaar. Daarnaast eindigde de conferentie van 2015 ook in een mislukking, omdat de Verenigde Staten niet akkoord gingen met de tekst waarin werd opgeroepen tot een kernwapenvrij Midden-Oosten.

Situatie in Oekraïne

In de concepttekst van de laatste conferentie worden zorgen uitgesproken over de situatie in Oekraïne, en met name over de situatie in de Oekraïense kerncentrale van Zaporizja, die door Russische militairen wordt bezet en geregeld bestookt wordt. De kans op een nucleaire ramp wordt daar alsmaar groter. In de conceptversie van de gezamenlijke verklaring staat dat de Oekraïense autoriteiten de controle terug moeten krijgen over de centrale om zo de kans op nucleaire ongelukken te verkleinen.

Ook staat in de door Rusland verworpen tekst dat ‘de dreiging van het gebruik van nucleaire wapens vandaag groter is dan op welk moment ook sinds het hoogtepunt van de Koude Oorlog’. Daarom riep de tekst ook alle NPT-landen op om ‘alles eraan te doen dat nucleaire wapens nooit meer gebruikt worden.’

De grote zorgen over het gebruik van nucleaire wapens komen niet uit de lucht vallen. De Russische president Vladimir Poetin praat sinds de oorlog in Oekraïne steeds vaker over nucleaire oorlog, hoewel soms in bedekte taal. Zo wees hij zijn vijanden er in een recente toespraak op dat Rusland een ‘sterke’ nucleaire macht is, en dat iedere poging om zich in het conflict met Oekraïne te mengen zal leiden tot ‘gevolgen die jullie nog nooit hebben gezien.” Daarnaast bracht hij ook de nucleaire eenheden van het Russische leger in de hoogste staat van paraatheid. Poetin zei later weer dat ‘een nucleaire oorlog niet gewonnen kan worden en nooit gevoerd moet worden.’

