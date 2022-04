Rusland stopt met gas leveren aan Polen

Polen krijgt vanaf woensdagochtend geen Russisch gas meer omdat het land weigert de rekening in roebels te betalen. Dat heeft het Poolse staatsgas- en oliebedrijf PGNiG te horen gekregen van het Russische Gazprom.

Volgens PGNiG houdt Gazprom zich daarmee niet aan de afspraken uit het contract. Rusland dreigde al langer de gaskraan dicht te draaien voor landen die niet in roebels willen betalen.

Ongeveer 15 procent van het aardgas uit Rusland komt via deze verbinding naar Europa. Overige aanvoer gaat via een gasleiding via Oekraïne, die is nog operationeel. Aanvoer naar Duitsland via de Nordstream 1 gaat ook nog door.

De Poolse minister van Klimaat zegt dat Polen zich geen zorgen hoeven te maken dat ze zonder gas komen te zitten. ‘In feite zijn we al jaren onafhankelijk van Rusland, we hebben genoeg reserves', schrijft zij op Twitter.

Polska posiada niezbędne rezerwy gazu oraz źródła dostaw, które chronią nasze bezpieczeństwo - od lat skutecznie uniezależnialiśmy się od Rosji. Nasze magazyny są napełnione w 76%. Nie zabraknie gazu w polskich domach. — Anna Moskwa (@moskwa_anna) 26 april 2022

Betalen in roebels

Onlangs stelde Rusland de EU voor een ultimatum: betaal in roebels, niet in euro’s of dollars’, voor het gas, anders stoppen we met leveren.

Met zijn opmerkelijke ingreep probeert de Russische president de roebel te stutten, die sinds de Russische inval op 24 februari fors aan waarde heeft verloren ten opzichte van de dollar en de euro. Als het aan Moskou ligt, moeten energiebedrijven uit de ‘onvriendelijke’ landen voortaan roebels kopen om gas af te blijven afnemen. Op de lijst van onvriendelijke landen die de Russische president heeft laten opstellen staan onder meer de landen van de Europese Unie – waaronder Nederland – en Groot-Brittannië en de Verenigde Staten.