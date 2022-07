Rusland schakelt over op een oorlogseconomie

Het Russische parlement heeft twee nieuwe wetten aangenomen om de economie om te zetten naar een oorlogseconomie. Bedrijven kunnen gedwongen worden het Russische leger, dat in Oekraïne vecht, te bevoorraden. Personeel van cruciale ondernemingen worden verplicht extra overuren te draaien, weekenden door te werken en vakanties over te slaan.

In de uitleg bij de wetten wordt verwezen naar militaire operaties in het buitenland. Het gaat daarbij vooral om bedrijven die ingezet kunnen worden voor noodzakelijke reparaties aan wapensystemen en militaire voertuigen en technische assistentie moeten gaan verlenen.

Het lijkt erop dat de productie van munitie, raketten, pantser- en legervoertuigen, tanks en raketafvuursystemen moet worden opgevoerd. De afgelopen weken kwamen diverse berichten naar buiten dat Rusland door zijn voorraden heen begint te raken.

Sinds het begin van de oorlog zijn hele steden in Oekraïne platgebombardeerd en geschoten. Na de val van de Loegansk richt het Russische leger zich nu op Donetsk, samen vormen zij de Donbas. Sinds deze week worden de steden in Donetsk zwaar bestookt. Het risico is groot dat ook van de Donetsk weinig of niets overblijft. Om dat te realiseren moet de aanvoer van oorlogsmaterieel gestaag doorgaan.

