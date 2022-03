Rusland richt zijn bommen op Westerse wapens en huurlingen

De Oekraïense autoriteiten hebben maandag met klem ontkend dat er bij de Russische raketaanval zondag op de militaire basis Yavoriv in West-Oekraïne buitenlanders zijn omgekomen. Volgens Moskou zouden 180 ‘buitenlandse huurlingen’ zijn gedood, doelend op buitenlandse vrijwilligers die aan de kant van Oekraïne meestrijden. “Er is geen enkele buitenlander omgekomen”, aldus de Oekraïners. Volgens Kiev werden 35 mensen gedood, allen dus Oekraïners.

Dat er wel degelijk buitenlandse vrijwilligers op de basis aanwezig waren in de nacht van zaterdag op zondag is heel waarschijnlijk. Voorheen was Yavoriv een plek waar instructeurs van de Navo Oekraïense militairen trainden. Maar sinds die westerse militairen halverwege februari vertrokken, is het complex veranderd in een distributiecentrum voor strijders en wapens die vanuit Polen (dat vlakbij ligt) de grens over komen.

Rusland waarschuwde

Begin maart vertelde de baas van het departement voor ‘internationale technische assistentie en samenwerking’ in Lviv aan persbureau Reuters dat Yavoriv een centrale rol speelde bij het ontvangen van buitenlandse vrijwilligers. “Ze komen allemaal naar Yavoriv, en vandaaruit worden ze ingezet”, aldus deze Roman Shepeljak.

De aanwezigheid van buitenlanders werd ook bevestigd door zes strijders die hun verhaal deden aan nieuwsmedium Buzzfeed. Een van hen, een Britse veteraan, vertelde hoe hij wakker werd door de aanval en dacht dat zijn leven voorbij was. Maar ook volgens hem raakte er van de groep buitenlanders niemand gewond.

De Russische onderminister van buitenlandse zaken had een dag voor de aanval gewaarschuwd dat Moskou wapenleveranties van het Westen aan Oekraïne als legitieme doelwitten beschouwt. Het minister van defensie meldde na de aanval dat ‘de vernietiging van buitenlandse huurlingen die in Oekraïne arriveren, door zal gaan’.

