Rusland richt raketten opnieuw op energienetwerk Oekraïne

Oekraïne werd vrijdag opgeschrikt door een reeks Russische raketaanvallen, die gericht waren op het landelijke energienetwerk. Hoewel de meeste raketten werden neergehaald door Oekraïne troffen er toch minstens zeventien doel, waardoor de elektriciteit voor miljoenen burgers uitviel. Volgens de Oekraïense energieminister German Galoeshtsjenko zijn bij de Russische aanvallen onder meer warmte- en waterkrachtcentrales geraakt.

De Russen voeren sinds het intreden van de winter geregeld bombardementen uit op Oekraïense energiecentrales en -netwerken. Bij de raketaanvallen van vrijdag zette Rusland strategische bommenwerpers en Iraanse Shahed-drones in, meldde het Oekraïense ministerie van defensie. Minstens één raket zou over Moldavië zijn gevlogen, stelden de regeringen van Moldavië en Oekraïne. Volgens Oekraïne vloog een Russische kruisraket via het Roemeense luchtruim. Maar Roemenië, een Navo-lidstaat, stelde later vast dat de raket het luchtruim niet had geschonden.

De aanval komt op het moment dat de Russen een grootschalig offensief voorbereiden en de Oekraïense president Volodymyr Zelensky bezig is met een diplomatieke tour in het Westen. Ook ­nadert de eerste verjaardag van de Russische invasie in Oekraïne: 24 februari.

Westerse tanks

De Russische troepenopbouw is al langer gaande, maar het ‘lente-offensief’ laat mogelijk niet meer lang op zich wachten. De Russen willen hun verliezen van de afgelopen maanden ongedaan maken. Rusland wil aan het offensief beginnen voordat de westerse tanks voor Oekraïne zijn gearriveerd en operationeel inzetbaar zijn.

De Oekraïense regering wil dat het Westen vaart maakt met de levering van moderne wapens en voertuigen. Ook drong Kiev na de aanval van vrijdag opnieuw aan bij het Westen om gevechtsvliegtuigen te leveren, waaronder F-16’s. Oekraïne vraagt hier al langer om, maar de meeste westerse landen vinden zo’n stap nog te riskant en te vroeg.

De presidentieel adviseur van Zelensky, Mychailo Podoljak, uitte vrijdag op Twitter zijn frustraties over het Westen: ‘Genoeg gepraat en politiek geaarzel. Alleen snelle besluitvaardigheid: langeafstandsraketten, gevechtsvliegtuigen, operationele logistiek voor Oekraïne.’

Zwitserland verwerpt verzoek

De wapenleveranties aan Oekraïne lopen ook vertraging op door contractuele afspraken met andere landen. Zo verwierp Zwitserland vrijdag een verzoek van Spanje om luchtafweergeschut te leveren aan Oekraïne, dat Madrid eerder aan Kiev had beloofd. De luchtafweer wordt geproduceerd in Zwitserland, en Bern houdt vast aan de contractuele voorwaarde dat deze niet doorgeleverd mag worden aan andere landen die in oorlog zijn. Eerder torpedeerde Zwitserland vergelijkbare verzoeken van Denemarken en Duitsland voor het doorleveren van pantservoertuigen aan Oekraïne.

De Russische strijdkrachten stuiten, ondanks hun numerieke overwicht, nog altijd op veel verzet. In de slag om de Oost-Oekraïense stad Vuhledar zouden de Russen, zo stellen de Britse inlichtingendiensten vrijdag, tientallen gevechtsvoertuigen hebben verloren bij een mislukt offensief. Russische militairen zouden uit minstens dertig pantservoertuigen zijn gevlucht en deze vrijwel intact hebben achtergelaten.

Lees ook:

Waarop richt Rusland zijn lente-offensief?

Rusland bereidt een lente-offensief voor, waarschuwen Oekraïense politici en westerse experts. Of is dat offensief al begonnen?