Rusland richt de pijlen nu op het oosten; offensief in de Donbas is begonnen

Het verwachte offensief van het Russische leger in het oosten van Oekraïne is begonnen, na de terugtrekking van Russische troepen in Noord-Oekraïne en hergroepering. “We zien signalen van het begin van de aanval op het oostelijk strijdtoneel”, zei de generale staf in Kiev maandag. Later scherpte de chef van de presidentiële staf Andrij Jermak dat bericht aan met de post op Telegram “de tweede fase van de oorlog is begonnen”. De aanvallen strekken zich uit over een front van bijna 500 kilometer, vannacht viel de stad Kreminna.

Zijn baas Volodimir Zelenski bevestigde in een videoboodschap de nieuwe aanvalslinies van de Russen aan de oostflank. “We kunnen nu zeggen dat de Russische strijdkrachten het startsein hebben gegeven voor de slag om de Donbas, waarop ze zich al zo lang hebben voorbereid”.

De Russen lijken zich te richten op het gebied rond Charkov en Donetsk. In de provincie Charkov zijn naar het zich laat aanzien offensieven ingezet op de plaatsen Izjoem en Barvinkove en richting Slovjansk in de provincie Donetsk. Gouverneur Pavlo Kirilenko meldde laat op de avond via platform Telegram dat door de beschietingen en bombardementen zeker vier burgerdoden zijn te betreuren.

Landbrug naar de Krim

Ook de gouverneur van Loehansk, Serhij Haidai, meldde Russische oorlogshandelingen. “We zijn de controle over het stadje Kreminna kwijt. Er zijn straatgevechten gaande”, zei hij en voegde eraan toe dat evacueren geen optie meer is. “De situatie lijkt elk uur erger te worden.”

Moskou had eerder al laten weten dat het belangrijkste doel op dit moment is om de Donbas, waar pro-Russische separatisten al jarenlang strijd leveren, onder controle te krijgen en een verbinding over land met de Krim tot stand te brengen. Voor dat laatste is het veroveren van de zuidelijke havenstad Marioepol noodzakelijk.

Een zwarte rookpluim stijgt op uit Rubizhne in Luhansk, 18 april 2022. Beeld AFP

Gevechten rond staalfabriek in Marioepol

De strijd om Marioepol lijkt nog altijd niet gestreden. Zaterdag meldde Rusland dat het leger de stad had ingenomen. Maar diezelfde dag stelde het Russische leger een ultimatum aan de laatste Oekraïense verdedigers om zich over te geven. En rond de haven en een staalfabriek bleven gevechten en Russische bombardementen voortduren.

Op het terrein van de staalfabriek bevindt zich een onbekend aantal Oekraïense militairen in onderaardse gangen. Ze weigeren zich over te geven. Op het terrein schuilen ook ‘zeker duizend’ burgers, aldus de stadsautoriteiten. “De burgers vertrouwen de Russen niet. Ze zien wat er in de stad gebeurt en daarom blijven ze op het fabrieksterrein”, zei de politiechef tegen een Oekraïense zender.

In Marioepol zijn volgens de politiechef nog ongeveer 100.000 burgers. Volgens de burgemeester zijn in de stad circa 21.000 burgers omgekomen. De stad verlaten kan niet. Volgens Oekraïense autoriteiten maakten Russische beschietingen dat onmogelijk

Eerste burgerdoden in Lviv

Ondanks het offensief op het oosten, vielen maandag en vannacht de eerste burgerdoden in de westelijke stad Lviv, zestig kilometer van de Poolse grens. De in totaal zeven doden vielen toen een raket insloeg in een bandengarage; elf personen raakten gewond. Bij de aanvallen werd een spoorlijn gemist en werden drie pakhuizen geraakt die niet meer in gebruik zouden zijn voor militaire doeleinden, aldus Oekraïense autoriteiten. Ook een hotel vol vluchtelingen uit de rest van het land, was doelwit.

Lviv was tot nog toe relatief rustig, reden waarom een aantal westerse ambassades de hoofdstad Kiev had verruild voor deze West-Oekraïense stad.

Het Russische ministerie van defensie sprak van ‘honderden militaire doelen’ die in de nacht van zondag op maandag zouden zijn geraakt in de regio’s rond Charkov, Zaporizja, Donetsk, Dnipro en Mykolajiv..

De zeven doden vielen toen een raket insloeg in een bandengarage in Lviv. Beeld ANP / EPA

Gevangen Britten

De Russische televisie toonde maandag twee gevangen Britten. Ze zeggen geruild te willen worden tegen een in Oekraïne gevangen pro-Russisch lid van de oppositie, Viktor Medvedtsjoek. Aiden Aslin (29) en Shaun Pinner (48) roepen de Britse premier Boris Johnson op zich in te zetten voor hun vrijlating. Beiden zijn onlangs tijdens gevechten in Marioepol opgepakt.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft het papierwerk dat nodig is om te kunnen beginnen aan de procedure voor het lidmaatschap van de Europese Unie maandag ingeleverd bij de ambassadeur van de EU in Kiev. Nu deze formaliteiten zijn vervuld, zei hij te geloven dat zijn land op korte termijn de status van kandidaat-lid zou kunnen krijgen. “We denken dat het de komende weken kan gebeuren. Dat zou heel positief zijn voor onze bevolking, gezien de prijs die de mensen hebben betaald op weg naar onafhankelijkheid en democratie.”

De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, had Zelenski het vragenformulier overhandigd tijdens haar bezoek aan Kiev op 8 april. Ze zei erbij dat dit de Oekraïense start van de procedure om na de Russische inval onderdeel te worden van de EU zal bespoedigen.

Het is onduidelijk in hoeverre de twee Britten, Shaun Pinner en Aiden Aslin, vrijuit konden spreken. Beeld RV

Poetin eert eenheid die beschuldigd wordt van gruwelen in Boetsja President Vladimir Poetin van Rusland heeft een militaire eenheid die betrokken was bij gevechten in Boetsja, voorstad van Kiev, speciaal geëerd. De 64ste gemotoriseerde infanteriebrigade krijgt de eretitel ‘garde’ vanwege ‘enorme heldenmoed en vasthoudendheid’. De eenheid is normaal gelegerd nabij Vladivostok, in Oost-Rusland. Oekraïne en mensenrechtenorganisaties beschuldigen de brigade van oorlogsmisdaden. De militairen verlieten Boetsja op 30 maart. De dagen erna kwamen er steeds meer beelden van burgerslachtoffers die lijken te zijn geëxecuteerd. In de Russische lezing gaat het om een propagandastunt, in scène gezet nadat de Russen zich hadden teruggetrokken. Maar satellietbeelden tonen dat al ver voor het vertrek van de Russische troepen lijken op straten lagen.

