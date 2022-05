Rusland probeert Severodonetsk eronder te krijgen

Het Russische leger probeerde dit weekend opnieuw om met veel geweld de Oekraïense stad Severodonetsk onder controle te krijgen. De Russen bestookten zondag de oostelijke stad met zware artilleriebeschietingen, maar de Oekraïners weten ondanks alle schade nog stand te houden. De Oekraïense president Volodimir Zelenski zei zondag dat alle vitale infrastructuur van de stad is vernietigd.

De beschietingen waren zo hevig dat het volgens de gouverneur van de regio Loegansk niet mogelijk was om de doden te tellen en de schade te beramen. De gouverneur, Serhiy Gaidai, zei dat de ‘situatie extreem is geëscaleerd’ in de stad.

De Russen zijn al dagen bezig met voorbereidingen en pogingen om de stad in te nemen. Van veel kanten verschijnen er meer Russische troepen, die van plan lijken om Severodonetsk te omsingelen. De Russen willen de stad veroveren, onder meer vanwege haar strategische ligging, maar ook ter compensatie voor hun nederlaag bij de strijd om hoofdstad Kiev. Volgens de Oekraïense president Volodimir Zelenski is de inname van Severodonetsk het belangrijkste doel van Rusland, en is de strijd om de Donbas ‘niet te beschrijven zwaar’ voor de Oekraïners.

Rookpluimen boven Severodonetsk, tijdens artilleriebeschietingen op de stad. Beeld AFP

Slijtageslag

Oekraïne wil op zijn beurt niets weten van een terugtrekking. Kiev wil Severodonetsk niet verliezen, omdat het de grootste stad in de regio Loegansk is die het nog in handen heeft. De Oekraïners brengen in de strijd opnieuw de Russen verliezen toe, maar lijden daarbij zelf ook grote schade. De slijtageslag begint dan ook te lijken op de strijd om Marioepol. Alleen lijken Russen in de slag om Severodonetsk beter voorbereid dan in voorgaande krachtmetingen en ze maken daarbij vooral gebruik van hun artillerie-overwicht.

Zelenski roept zijn bondgenoten op om snel meer wapens te sturen en vooral van het geavanceerdere soort. De Oekraïense minister van defensie maakte zaterdag bekend dat zijn land Harpoen-raketten heeft ontvangen van Denemarken, die bedoeld zijn tegen schepen. Ook maakte de minister bekend dat er nieuwe Howitzers vanuit de VS onderweg zijn.

Om de militairen een hart onder de riem te steken, verscheen Zelenski zondag in de regio Charkov. Het was daarmee zijn eerste bezoek buiten Kiev sinds de Russische invasie begon. Zelenski sprak zijn waardering uit voor de strijdkrachten, en deelde onderscheidingen en cadeaus uit aan militairen. “Jullie riskeren jullie levens voor ons allemaal en voor ons land”, aldus de president. Ook ontsloeg Zelenski het hoofd van de veiligheidsdienst in de regio, omdat hij in de eerste dagen van de invasie niet genoeg zou hebben gedaan om de stad te verdedigen. Zijn bezoek was niet zonder risico; er werden meerdere Russische raketinslagen gemeld dicht bij de plaatsen die hij bezocht had.

In een interview met Nieuwsuur van zaterdag zei Zelenski dat Oekraïne waarschijnlijk niet in staat is om al zijn grondgebied te heroveren op de Russen via militaire middelen. “Als we daarvoor kiezen, kost dat ons honderdduizenden levens. Dat staat vast”, aldus Zelenski. In plaats daarvan streeft hij naar een terugkeer van de situatie van vóór de Russische invasie. “Daarna kunnen we het pas via diplomatie over herstel van ons grondgebied hebben.”

