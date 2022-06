Rusland probeert Oekraïense troepen uit de Donbas te lokken

Russische troepen openden woensdag opnieuw de aanval op verschillende Oekraïense steden, waaronder Charkov, de op een na grootste stad van het land. De Russen vuurden raketten af op de stad, waarbij volgens Oekraïne ten minste twintig doden vielen.

De Oekraïense regering stelt dat de Russen Charkov aanvallen in de hoop dat het Oekraïense leger zijn troepen verplaatst van het slagveld in de Donbas naar de stad. De Oekraïners zouden zich dan moeten richten op het verdedigen van burgers in plaats van op de strijd tegen de Russen in de Donbas. De adviseur van de Oekraïense president Oleg Sinegubov waarschuwde dat de Russische strategie kan werken: “Als zij hiermee doorgaan, dan zullen we moeten reageren. En bij deze uitkomst zullen wij onze artillerie moeten verplaatsen.”

Rusland heeft de meeste van zijn militairen geconcentreerd in de Donbas en maakt daarbij gebruik van pro-Russische separatisten van de zelfuitgeroepen Volksrepubliek Loegansk (LPR). De separatisten claimden woensdag dat zij een groep Oekraïense militairen hebben omsingeld. De Oekraïners zouden in de stad Lisitsjansk zijn ingesloten.

Nog steeds fel verzet in Severodonetsk

Rusland zei eerder ook dat het erin was geslaagd om de Oekraïense verdedigers van de stad Severodonetsk te omsingelen. Moskou heeft de militairen een ultimatum gesteld: overgave of de dood. Toch lijkt de omsingeling nog niet compleet. De Oekraïense fotograaf Oleksander Ratushniak deed de afgelopen dagen verslag vanuit de stad en toonde dat er nog altijd Oekraïense versterkingen arriveren. Ook op andere plekken voert Oekraïne fel verzet.

Bij een olieraffinaderij op Russisch grondgebied brak woensdag brand uit. Volgens het Russische staatspersbureau Tass zou de raffinaderij zijn aangevallen door twee Oekraïense drones in de regio Rostov. Een onbemand toestel zou op een gebouw van het bedrijfscomplex zijn ingevlogen en daarbij zou de brand zijn ontstaan. De tweede drone vloog daarna weg. Oekraïne heeft niet gereageerd op de beschuldiging, maar geeft doorgaans ook geen informatie vrij over aanvallen op Russisch grondgebied.

Oekraïne heeft om de strijd tegen de Russische invasiemacht te kunnen voortzetten snel meer wapens nodig uit het Westen. Navo-partners in het oosten van Europa kunnen als dat nodig is voor 100 procent rekenen op Duitsland, zei bondskanselier Olaf Scholz woensdag, onder meer naar aanleiding van het ontstane conflict tussen Rusland en Litouwen over Kaliningrad, de Russische exclave aan de Oostzee.

“We zullen elke vierkante meter van het gebied van het bondgenootschap verdedigen”, zei de Duitse bondskanselier. “Daarom kunnen onze bondgenoten in Oost-Europa op Duitsland vertrouwen. Met die belofte gaan we naar de Navo-top volgende week.”

Lees ook:

Bij Charkov trekken de artsen van deur tot deur nu de Russen weg zijn

In de regio rond Charkov dringt het Oekraïense leger de Russen terug. In de bevrijde dorpen blijft het gevaarlijk; de voornamelijk oudere achterblijvers behoeven dringend medische hulp.