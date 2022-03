Rusland oppert mogelijkheid van gedeeltelijke terugtrekking om mogelijk gezichtsverlies te voorkomen

Rusland gaat de militaire strategie in Oekraïne flink wijzigen nu de eerste fase van de oorlog ‘grotendeels is geslaagd’. Rusland vuurde dit weekend weliswaar opnieuw raketten af op de westelijke stad Lviv en op hoofdstad Kiev, maar de Russen lijken de verovering van Kiev te hebben opgegeven.

De Russische generaal en vicestafchef Sergej Rudskoi zei vrijdag dat het zijn land is gelukt om het Oekraïense leger te verzwakken, waardoor Rusland zich nu kan richten op het ‘belangrijkste doel: de bevrijding van de Donbas.’

De aankondiging kwam uit de lucht vallen en roept ook veel vragen op. De Russische militaire doelen waar Rudskoi aan refereerde wijken nogal af van wat president Vladimir Poetin tot vorige week beweerde. Poetin wilde Oekraïne ‘demilitariseren’ en ‘denazificeren’. Tegelijkertijd wezen de gevechten en de Russische troepenbewegingen er duidelijk op dat Rusland zich niet alleen richtte op de verovering van Oost-Oekraïne, maar ook van plan was om de Oekraïense regering in Kiev ten val brengen en de stad te omsingelen. Nu blijkt dat, althans zo wil de Russische legertop de wereld doen geloven, dat de strijd rondom Kiev een afleidingsmanoeuvre was.

Het Russische leger verkeert in zwaar weer

Wat in ieder geval duidelijk is, is dat de Russen hun strategie hebben aangepast aan de situatie. Het Russische leger verkeert in zwaar weer: de materiële verliezen zijn enorm, en het leger boekt nauwelijks nog terreinwinst. In de afgelopen dagen is het Oekraïense leger er zelfs in geslaagd om een aantal dorpen te heroveren. De oorlogservaring van de Oekraïense militairen neemt met de dag toe en nieuwe en steeds effectievere wapens uit het Westen zijn onderweg.

Rusland beweert dat de verliezen wel meevallen en publiceerde vrijdag voor het eerst het officiële dodental aan Russische zijde: 1351 doden en 3825 gewonden. Het werkelijke aantal Russische doden ligt vermoedelijk veel hoger, maar ook lager dan de schattingen van de Oekraïense regering. In de strijd vallen ook opvallend veel hoge Russische militairen: zaterdag sneuvelde de zevende en tevens de hoogste generaal sinds de strijd begon.

Door de militaire doelen aan te passen, probeert Rusland mogelijk gezichtsverlies te voorkomen. Tegelijkertijd willen de Russen hun positie in Oost-Oekraïne versterken; niet alleen in de Donbas, maar ook in het gebied rondom de Zwarte Zee en de Zee van Azov. Rusland wil een strook creëren die de door Rusland veroverde Krim verbindt met de separatisten in Oost-Oekraïne. Ruslands positie is dan nog altijd sterker dan voor de invasie, en Poetin kan de oorlog dan verkopen als een succes.

Een referendum over de zelfverklaarde Volksrepubliek Loegansk

De separatistenleider Leonid Pasechnik zei zondag zelfs dat hij een referendum zal uitschrijven op ‘de kortst mogelijk termijn’ waarbij de burgers kunnen stemmen of de zelfverklaarde Volksrepubliek Loegansk moet opgaan in Rusland.

Het is echter de vraag of het de Russen gegund wordt om zich terug te trekken naar Oost-Oekraïne. Het hoofd van de Oekraïense militaire inlichtingen, Kirilo Boedanov, waarschuwde zondag dat Rusland probeert om Oekraïne op te delen: “Het is een poging om een Noord- en Zuid-Korea te maken in Oekraïne.” Hij zei dat Oekraïne alle Russische troepen zal verjagen, nu ‘het seizoen van een totale, Oekraïense guerrilla-safari binnenkort begint’. Hij zei dat er maar een scenario overblijft voor de Russen: ‘hoe te overleven’.

De zoveelste verspreking van Biden

De Amerikaanse president Joe Biden voerde zaterdag de druk op Rusland verder op. “We moeten onder ogen zien dat deze strijd niet in dagen of maanden gewonnen gaat worden”, zei hij. Biden ging nog verder en suggereerde dat de Amerikanen een verandering van regering in Rusland nastreven, waar er geen plaats meer is voor president Poetin. “In hemelsnaam, deze man kan niet aan de macht blijven”, aldus Biden. De uitspraak zorgde voor veel verontwaardiging, onder meer bij de Franse president Emmanuel Macron. De Russen beschuldigen de Amerikaanse regering langere tijd van inmenging in Rusland, en Biden met zijn uitspraak de Russische verdenkingen bevestigde. Macron zei dat hij ‘niet zulk soort bewoordingen zou gebruiken’, omdat hij in gesprek wil blijven met Poetin.

Mogelijk ging het om de zoveelste verspreking van Biden. De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Antony Blinken zei zondag dat Bidens woorden verkeerd zijn geïnterpreteerd, en dat hij bedoelde dat Poetin “niet de macht krijgt oorlog te voeren tegen Oekraïne of een ander land”. “We hebben geen strategie voor een machtswisseling in Rusland of ergens anders”, aldus Blinken.

