Rusland ontmantelt Wagner en bedrijven van baas Prigozjin

Het gaat slecht met de zaken van Jevgeni Prigozjin, oligarch en leider van de opstand die vorige week Rusland opschrikte. Prigozjin verblijft voor zover bekend in Belarus, als onderdeel van een herenakkoord dat hij en de Russische president Poetin hebben gesloten, na bemiddeling van de Belarussische dictator Loekasjenko.

Maar thuis in Rusland wordt zijn zakenimperium gekortwiekt. Zijn eigen toekomst is al even onzeker als die van zijn huurlingen.

De nieuwswebsites van Prigozjins mediagroep Patriot zijn uit de lucht gehaald. “Ik maak hierbij ons besluit bekend dat we dichtgaan en de informatieruimte van ons land verlaten”, maakte de directeur van nieuwswebsite RIA FAN, onderdeel van Patriot, zaterdag bekend. Een reden gaf hij niet, maar hij memoreerde wel hoe zijn site het land had verdedigd tegen oppositiefiguren als Alexej Navalni.

Trollenfabriek

Volgens Russische media is ook het doek gevallen voor Prigozjins trollenfabriek. Die mengde zich, naar alle waarschijnlijkheid in opdracht van het Kremlin, met een tsunami van nepnieuws op sociale media, onder andere in de Amerikaanse verkiezingsstrijd die president Trump aan de macht bracht.

Het embleem van Prigozjins huurlingenleger Wagner werd dit weekeinde gesloopt van het dak van het fonkelnieuwe rekruteringsbureau in Sint Petersburg, het ‘Wagner Centrum’. “Het Centrum zal doorgaan met zijn werk voor het heil van ons vaderland”, stond nog wel te lezen op het Telegramkanaal van de organisatie.

Maar het heil dat Wagner de natie gebracht heeft, staat nu ter discussie. Sinds de Oekraïne-oorlog liep menig prominent weg met Wagner. Zelfs de zoon van Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov ging er ooit prat op dat hij voor Wagner gevochten zou hebben. Prigozjin raakte weliswaar allengs meer omstreden wegens zijn tirades tegen de leiding van het reguliere Russische leger. Maar hij scoorde daar ook mee, en kon bogen op de inname, een maand geleden, van Bachmoet – na tien maanden strijd en tienduizenden gesneuvelde en gewonden Wagner-strijders.

Invallen

Maar dit weekeinde wijdde de Russische staats-tv een item aan de ‘mythe van de effectiviteit van Wagner’. De kijkers moesten beseffen dat het Russische leger de stad Marioepol, die heel veel groter is dan Bachmoet, in 71 dagen heeft ‘bevrijd’.

Analisten wisten allang dat Prigozjin nauwe banden onderhield met het Kremlin, ondanks ontkenningen. Vorige week erkende Poetin echter dat de Russische overheid Wagner sinds mei vorig jaar omgerekend 1 miljard dollar heeft uitbetaald. Ook zei hij dat Prigozjins Concord-bedrijf 937 miljoen dollar ving voor de voedselvoorziening van het Russische leger.

Poetin zei er fijntjes bij te ‘hopen’ dat dat geld goed besteed was. Maar voor Concord valt weinig meer te hopen, want de geheime dienst FSB nam volgens Russische media onlangs tientallen miljoenen dollars aan contanten in beslag bij invallen bij het bedrijf.

Buitenlandse operaties

Ook de buitenlandse inkomstenbron van Wagner, dat regimes in Afrika en het Midden-Oosten militair bijstaat, staat onder druk. Volgens Amerikaanse media zijn Russische functionarissen naar onder meer Syrië en Mali gevlogen om nieuwe regels af te spreken. Wagner valt voortaan onder het Russische ministerie van defensie. In Syrië zou het Russische leger enkele Wagner-commandanten hebben gearresteerd.

Volgens de afspraak van een week geleden kunnen Wagner-huurlingen in Oekraïne ofwel dienst nemen in het Russische leger, of vertrekken naar hun baas in Belarus. Onder de Belarusissche hoofdstad Minsk verrijst een kamp voor zesduizend man, maar hoeveel Wagnerianen daarheen willen, en wat ze daar moeten is onzeker. Wel is duidelijk dat ze hun zware wapens moeten inleveren.

